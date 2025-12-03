Trump indulta al congresista demócrata Henry Cuéllar, acusado de recibir sobornos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el indulto al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar y a su esposa, Imelda, acusados de recibir sobornos, porque considera que fueron víctimas de una persecución del anterior Gobierno de Joe Biden.

"El 'Deshonesto' Joe utilizó al FBI y al Departamento de Justicia para 'eliminar' a un miembro de su propio partido después de que el muy respetado congresista Henry Cuéllar se pronunciara valientemente en contra de la política de fronteras abiertas y de la catástrofe fronteriza de Biden", aseguró Trump en su red social, Truth Social.

Cuéllar fue acusado en mayo de 2024 de aceptar 600,000 dólares en sobornos de un banco mexicano, identificado en la prensa como el Banco Azteca, aunque no figura en la acusación oficial, y de una empresa energética controlada por el Gobierno de Azerbaiyán a cambio de utilizar su cargo para beneficiar a dichas entidades.

"Total e incondicional"

"Joe 'el Dormilón' persiguió al congresista, e incluso a su maravillosa esposa, Imelda, simplemente por decir la VERDAD", escribió Trump tras cargar contra los demócratas y acusarlos de ser una "amenaza total y absoluta para la democracia".

"Por la presente anuncio mi indulto total e incondicional al querido congresista de Texas Henry Cuéllar y a Imelda. Henry, no te conozco, pero esta noche puedes dormir tranquilo: ¡tu pesadilla por fin ha terminado!", apuntó.

Este se suma a varios indultos polémicos de Trump, como el de los responsables del asalto al Capitolio; el del excongresista republicano George Santos, encarcelado por fraude; o el del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico.

El mandatario acompañó el mensaje con una carta firmada por las hijas del congresista en la que le pidieron el indulto para sus padres.

En la misiva, agradecieron de antemano a Trump por su "compasión" y por "traer esperanza" a familias como la suya.

Cuéllar, miembro del Congreso desde 2005, forma parte de los demócratas más moderados y durante la pasada Administración cargó contra la política migratoria de Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.

En las elecciones de noviembre de 2024, cuando ya estaba acusado, fue reelegido para el cargo.