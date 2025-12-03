Pete Hegseth enfrenta escrutinio del Congreso por ataques a embarcaciones en el Caribe

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth durante su visita a República Dominicana. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Pete Hegseth apenas logró superar un arduo proceso de confirmación en el Senado para convertirse en secretario de Defensa a principios de este año, enfrentándose a legisladores escépticos sobre el presentador de Fox News y dudosos de su capacidad, temperamento y aptitud para el cargo.

Solo tres meses después, quedó rápidamente envuelto en el "Signalgate", luego de que él y otros altos funcionarios estadounidenses usaran la aplicación de mensajería Signal para discutir ataques militares pendientes en Yemen.

¿Qué es el "Signalgate" y cómo afectó a Pete Hegseth?

Y ahora, en lo que podría ser el momento más decisivo de su carrera, Hegseth enfrenta cuestionamientos sobre el uso de la fuerza militar después de que un equipo de operaciones especiales supuestamente atacara a sobrevivientes de un bombardeo contra una presunta lancha de narcotráfico frente a las costas de Venezuela, según detalló la agencia AP.

Algunos legisladores y expertos legales dicen que el segundo ataque habría violado las leyes de conflicto armado.

"Estas son acusaciones serias, y por eso tendremos una supervisión especial", dijo el senador Roger Wicker, de Misisipi, presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado.

Cuestionamientos legales y políticos tras el ataque militar frente a Venezuela

El escrutinio en torno al estilo de liderazgo agresivo de Hegseth está sacando a la luz un descontento que lleva tiempo creciendo en el Congreso respecto a la elección del presidente Donald Trump para dirigir al ejército estadounidense.

Y representa un momento potencialmente existencial para Hegseth, mientras los comités del Congreso que supervisan al Ejército inician una investigación en medio de crecientes llamados de senadores demócratas para su renuncia.

Hegseth prometió una "cultura guerrera", pero los legisladores cuestionan su enfoque.

Desde que buscaba convertirse en secretario de Defensa, Hegseth ha prometido llevar una "cultura guerrera" al departamento más poderoso y costoso del gobierno, desde renombrarlo como Departamento de Guerra hasta prácticamente descartar las reglas que rigen la conducta de los soldados cuando hay vidas en juego.

El martes, Hegseth defendió el segundo ataque citando la "niebla de la guerra", diciendo que había explosiones y fuego y que no vio sobrevivientes en el agua cuando se ordenó y ejecutó el segundo bombardeo. Criticó a quienes cuestionan sus decisiones, señalándolos como parte del problema.

Pero su enfoque encaja con la dirección del ejército bajo su liderazgo. Hegseth, exoficial de infantería de la Guardia Nacional del Ejército, veterano de la generación posterior al 11 de septiembre y con despliegues en Irak y Afganistán, recibió Estrellas de Bronce.

En un discurso en septiembre, dijo ante una inusual reunión de altos mandos militares —a quienes convocó desde todos los rincones del mundo a la base de los Marines en Quantico, Virginia— que no debían "pelear con reglas de enfrentamiento estúpidas".

"Desatamos las manos de nuestros combatientes para intimidar, desmoralizar, cazar y matar a los enemigos de nuestro país", afirmó. "No más reglas de enfrentamiento políticamente correctas y opresivas, solo sentido común, máxima letalidad y autoridad para los combatientes".

Pero ahora legisladores y expertos en derecho militar dicen que el ataque del 2 de septiembre roza la ilegalidad.

"Alguien tomó una decisión horrenda. Alguien debe rendir cuentas", dijo el senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, quien en enero retuvo su apoyo a Hegseth hasta unos minutos antes de emitir un voto clave para su confirmación.

"El secretario Presentador de Televisión puede haber experimentado la ´niebla de la guerra´, pero eso no cambia el hecho de que esto fue una ejecución extrajudicial que equivale a asesinato o crimen de guerra", dijo el senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland. "Debe renunciar".

El representante Don Bacon, un republicano que sirvió 30 años en la Fuerza Aérea y se retiró como general de brigada, dijo que nunca fue partidario del liderazgo de Hegseth. "No creo que estuviera a la altura", afirmó.

¿Mantendrá Hegseth el apoyo de Trump?

Trump, republicano, en gran medida ha respaldado a su secretario de Defensa, uno de los puestos más importantes del gabinete. Pero la decisión de Wicker, junto al presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara, Mike Rogers, y los principales demócratas de ambos comités, de abrir investigaciones representa un raro momento en el que el Congreso afirma su autoridad de supervisión sobre la administración Trump.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, quien impulsó la confirmación de Hegseth, dijo que los ataques a embarcaciones están dentro de la autoridad de Trump como comandante en jefe, y recordó que Hegseth sirve "a voluntad del presidente".

"Por el momento no tengo una evaluación del secretario", dijo Thune a inicios de la semana. "Otros pueden hacer esas evaluaciones".

Pero Hegseth también tiene fuertes aliados en Capitol Hill, y no está claro cuánto estarían dispuestos los republicanos a desafiar al presidente, especialmente después de un año en el que han cedido ampliamente a sus decisiones.

El vicepresidente JD Vance, quien emitió un inusual voto de desempate para confirmar a Hegseth, lo ha defendido vehementemente. Y el senador Eric Schmitt, otro aliado cercano de Trump, desestimó las críticas como "disparates" y parte de un intento por socavar el enfoque de Trump en Centro y Sur América.

"No es parte de la élite de Washington", dijo Schmitt. "No es un experto de think tank que la gente pensaba que Trump iba a elegir... Por eso y otras razones, simplemente no les gusta".

La tensión entre algunos legisladores republicanos y el Pentágono se ha intensificado durante meses. En el Capitolio ha molestado la restricción impuesta a las comunicaciones entre funcionarios de defensa y legisladores, así como el lento flujo de información sobre la campaña de Trump para destruir embarcaciones que transportan drogas frente a Venezuela.

Mientras defiende su cargo, Hegseth ha hablado con Wicker y Rogers. Rogers dijo estar "satisfecho" tras la conversación, mientras que Wicker afirmó haber dicho a Hegseth que quería que testificara ante el Congreso.

Hegseth inicialmente intentó restar importancia al informe sobre el ataque al publicar una foto del personaje animado Franklin la Tortuga disparando a un bote desde un helicóptero, lo que solo avivó las críticas y enfureció a legisladores que consideraron que no estaba tomando el asunto en serio.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, calificó a Hegseth como una "vergüenza nacional", agregando que la publicación del dibujo animado era algo "que ningún líder serio consideraría hacer".

¿Qué información recibirá el Congreso?

Más tarde esta semana, los presidentes de los comités de servicios armados, junto con los principales demócratas, escucharán el testimonio privado del vicealmirante de la Marina Frank "Mitch" Bradley, quien, según la Casa Blanca, ordenó el segundo ataque contra los sobrevivientes.

Los republicanos han sido prudentes y se han reservado sus juicios sobre el ataque hasta concluir la investigación, pero los demócratas afirman que estos problemas con Hegseth eran previsibles desde hace tiempo.

El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, recordó la tumultuosa audiencia de confirmación de Hegseth, durante la cual se abordaron problemas en su gestión de organizaciones sin fines de lucro, así como acusaciones de agresión sexual, abuso y consumo de alcohol en horario laboral. Hegseth había prometido no beber si era confirmado.

"No cambias tu nivel de juicio ni tu carácter de repente cuando te confirman como secretario de Defensa", dijo Kaine. "En cambio, las cosas que forman parte de tu carácter simplemente se vuelven mucho más graves y existenciales.