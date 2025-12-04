EE. UU. alerta sobre las tácticas de los coyotes para aprovecharse de los inmigrantes

Tramo de la frontera de California, EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo compartió este jueves una alerta sobre los nombres de usuarios y tácticas que utilizan los traficantes de personas (o coyotes) para convencer a migrantes de que pueden ayudarlos a cruzar a territorio estadounidense, advirtiendo que estas personas solo buscan quedarse con el dinero de los desprevenidos.

"Cuidado, los coyotes usan nombres en redes sociales como ´AmericanTour´ o ´SoyTuGuiaTraveligng´ para dar seguridad y parecer un grupo organizado", explica la misión diplomática.

De acuerdo con la alerta, en su intento por aparentar ser una organización confiable, los coyotes muestran drones y tecnología avanzada con el único propósito de "ganar confianza".

"No arriesgues tu vida. Solo quieren dinero y no podrás cruzar", concluye la publicación de la misión diplomática de Estados Unidos, país que desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha aplicado una política de tolerancia cero contra la inmigración ilegal.

"Cierre" de la frontera

Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump fue "cerrar" la frontera con México a la migración irregular, al considerarla una "invasión", además de restringir el asilo y desplegar a las Fuerzas Armadas.

En noviembre pasado, las autoridades estadounidenses anunciaron un descenso del 79 % en los cruces ilegales en la frontera sur durante octubre, al comparar las cifras con el mismo mes del año anterior.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), en ese mes —inicio del año fiscal 2026— se alcanzó un mínimo histórico de 30,651 cruces.

El Gobierno estadounidense ha detenido a 106,134 migrantes en la frontera sur desde enero, cuando inició la segunda presidencia de Trump, hasta octubre, una cifra inferior al promedio mensual de 155,485 encuentros registrado bajo la administración de Joe Biden (2021-2025), según el DHS.

Para desalentar aún más los cruces ilegales, la administración Trump anunció en octubre la imposición de una nueva multa de 5,000 dólares para quienes crucen la frontera de manera "ilegal".

