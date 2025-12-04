Florida inicia el proceso para rediseñar distritos congresionales a un año de elecciones

Fotografía publicada por la directora de Comunicaciones de Florida Decides Healthcare, Karol Molinares (@KarolMolinares), en su cuenta en la red social X donde aparecen unas personas protestando por el rediseño de los distritos electorales este jueves, frente al capitolio floridano en Tallahassee (Estados Unidos) ( EFE )

La Legislatura de Florida, controlada por los republicanos, comenzó este jueves el proceso de rediseño de los mapas congresionales, con el objetivo de incrementar la cantidad de escaños del partido en las elecciones de 2026, como parte de una estrategia nacional impulsada por el presidente Donald Trump.

La redistribución electoral, que se hace cada diez años basada en los resultados del censo poblacional, se adelantó cinco años este 2025 impulsada por Trump y el Partido Republicano, que tiene una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes en Washington, con 219 escaños frente a 213 demócratas.

Como parte de esta campaña nacional, la Cámara baja de Florida dio hoy inicio oficial a la revisión de los mapas actuales, un proceso considerado por demócratas y grupos civiles como un intento de adelantarlo antes de las legislativas del 3 de noviembre de 2026.

John Webber, del centro civil Southern Poverty Law Center, dijo al término de la reunión, en la que no hubo declaraciones a la prensa de líderes republicanos, que la reunión fue "demasiado corta (menos de media hora) y no tan dulce" porque muchos ciudadanos no pudieron hablar.

Otras organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advirtieron de que demandarán en su momento como "ilegal" un nuevo rediseño de mitad de década motivado por intereses partidistas.

Además, entidades como Equal Ground, que impugnaron el mapa congresional de 2022 al considerar que afectaba a minorías, advirtieron de que están preparadas para volver a acudir a los tribunales.

Con pancartas de "Qué vergüenza el Partido Republicano" y un llamado a sacar las "manos" de los mapas, decenas de manifestantes acudieron este jueves al Capitolio en Tallahassee, la capital del estado, al considerar que los republicanos "debilitan" la representación para favorecer a Trump.

Varios estados gobernados por republicanos, como Texas, ya han aprobado nuevos mapas, mientras que en otros controlados por demócratas, como California, adoptaron contramedidas para defender su representación en el Congreso.

Según análisis más recientes, los nuevos mapas propuestos a nivel nacional podrían otorgar a los republicanos hasta nueve escaños más y a los demócratas seis más, siempre que se aprueben todos los planes y sobrevivan los desafíos legales.

La redistribución electoral, que se realiza cada diez años tras el Censo para ajustar los distritos a los cambios demográficos, ha sido aprovechada por ambos partidos para el trazado acomodado de distritos, conocido como 'Gerrymandering'.

Te puede interesar Un tribunal de Nueva York ordena rediseñar el mapa electoral del estado

El plan de Florida

En el caso de Florida, un estado en el que ha vencido Trump tres veces en las elecciones presidenciales y poseen una mayoría de 20 escaños, frente a ocho demócratas, los líderes republicanos aspiran a ganar entre tres y seis escaños adicionales para su partido.

El gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, considera que el estado merece más escaños debido a la inmigración después del Censo 2020 y ha señalado que convocará una sesión especial de la Legislatura en 2026 para llevar adelante la redistribución.

Sin embargo, condicionó su realización a la espera de una decisión del Supremo de EE.UU. sobre la Ley de Derecho al Voto, que determinará si los actuales mapas republicanos cumplen con la ley federal de derechos electorales.

Los casos de Texas y California

La batalla por la representación en Washington comenzó en Texas, donde el gobernador, el republicano Greg Abbott, ya firmó un nuevo mapa en agosto que otorgó cinco escaños adicionales a su partido en la Cámara de Representantes.

La mayoría republicana en la Legislatura aprobó el nuevo mapa, respaldado públicamente por Trump, a pesar de protestas y denuncias de irregularidades por parte de los demócratas.

Mientras, en California y como respuesta directa a los movimientos republicanos, el gobernador de California, Gavin Newsom, aprobó un mapa que podría ayudar a los demócratas a ganar cinco escaños en el Estado Dorado.

El plan podría elevar la cuota demócrata de 43 a cerca de 48 representantes y reducir las bancas republicanas de nueve a cuatro, para contrarrestar el 'gerrymandering' de estados como Texas.

Este estado aprobó en noviembre pasado la Proposición 50 con cerca del 64% de los votos, una medida que autorizó a la legislatura estatal a redefinir sus propios distritos congresionales.

Sin embargo, el Departamento de Justicia ha demandado para detener la adopción del mapa, pese a que la Casa Blanca ha impulsado a estados republicanos a redibujarlos.