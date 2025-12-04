×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
The New York Times
The New York Times

El New York Times demanda al Pentágono por violar el derecho a la información

En su demanda, el New York Times argumenta que el gobierno viola con nuevas reglas la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión

    Expandir imagen
    El New York Times demanda al Pentágono por violar el derecho a la información
    Fachada del The New York Times.

    (FUENTE EXTERNA)

    El diario The New York Times anunció el jueves que demandó al Pentágono por implementar una serie de medidas restrictivas hacia la prensa que considera inconstitucionales y pidió que bloquee su implementación.

    El Departamento de Defensa, rebautizado hace unas semanas como "Departamento de Guerra" por la administración de Donald Trump, endureció drásticamente su control sobre la prensa.

    Varios medios estadounidenses e internacionales, como las agencias AP y AFP, el canal Fox News y el propio The New York Times, se negaron a firmar en octubre un nuevo reglamento del Pentágono que establece nuevas restricciones a su trabajo.

    RELACIONADAS
    • Por ejemplo, el Pentágono pidió a los periodistas acreditados que no soliciten ni publiquen ciertas informaciones sin su autorización explícita, bajo el riesgo de perder su acreditación.

    Violación a la Primera Enmienda

    En su demanda ante un tribunal de Washington, el New York Times argumenta que el gobierno viola con esas reglas la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión.

    La administración "busca restringir la capacidad de los periodistas para hacer lo que siempre han hecho: hacer preguntas a los empleados del gobierno y recopilar información para informar hechos que van más allá de las declaraciones oficiales", dice la demanda del Times.

    Si un medio publica algo que "no haya sido aprobado por los funcionarios del Pentágono" la nueva reglamentación permite que funcionarios "en cualquier momento y sin ningún estándar que guíe sus decisiones, suspendan inmediatamente y, en última instancia, revoquen las credenciales" de periodistas, agrega.

    Desde que volvió al poder en enero pasado, el gobierno de Trump endureció su política para restringir el acceso de los periodistas a la información del Pentágono, el mayor empleador del país con un presupuesto de cientos de miles de millones de dólares al año.

    A inicios de año, el departamento excluyó de sus oficinas en el Pentágono a ocho medios, incluidos los diarios New York Times y Washington Post, y el canal de noticias por cable CNN. También se redujo drásticamente el número de conferencias de prensa.

    También restringió el acceso de periodistas dentro de sus instalaciones, con la imposición de escoltas fuera de algunas zonas limitadas.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.