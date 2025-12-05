Donald Trump asegura que jugó fútbol, lo hizo bien, aunque no tanto como Cristiano o Messi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un papel con el nombre se su país durante el sorteo del Mundial de Fútbol FIFA 2026 este viernes, en el Kennedy Center de Washington (Estados Unidos). ( EFE/ OCTAVIO GUZMÁN )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes en Washington que practicó el fútbol, garantizó que lo hizo bien y matizó que aunque no alcanzó el nivel de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, amó hacerlo.

"Créame o no, jugué fútbol sócer. Lo jugué bien, no diría que era Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pero amé jugarlo", declaró el mandatario estadounidense al lado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al canal colombiano RCN Televisión.

El sorteo de la edición XXIII de la Copa del Mundo, en la que también serán locales Estados Unidos, Canadá y México, tuvo como escenario el Kennedy Center de la capital estadounidense.

Premio FIFA de la Paz

Trump compareció ante la prensa y a continuación fue galardonado con el primer premio FIFA de la Paz.

"Es un honor ser sede de este Mundial, es un gran honor. Este evento se ha vuelto más grande de lo que pensábamos, estamos estableciendo un récord en cuanto a venta de entradas, lo cual nunca se ha visto antes en ningún deporte", dijo Trump a RCN.

En cuanto a las facilidades de visas para los aficionados latinoamericanos que quieran ir al Mundial, aseguró: "les facilitaremos todo. Estamos trabajando en ello en este momento y haremos un proceso sencillo".