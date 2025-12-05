×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Donald Trump
Donald Trump

Donald Trump asegura que jugó fútbol, lo hizo bien, aunque no tanto como Cristiano o Messi

Trump fue galardonado con el primer premio FIFA de la Paz

    Expandir imagen
    Donald Trump asegura que jugó fútbol, lo hizo bien, aunque no tanto como Cristiano o Messi
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un papel con el nombre se su país durante el sorteo del Mundial de Fútbol FIFA 2026 este viernes, en el Kennedy Center de Washington (Estados Unidos). (EFE/ OCTAVIO GUZMÁN)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes en Washington que practicó el fútbol, garantizó que lo hizo bien y matizó que aunque no alcanzó el nivel de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, amó hacerlo.

    "Créame o no, jugué fútbol sócer. Lo jugué bien, no diría que era Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pero amé jugarlo", declaró el mandatario estadounidense al lado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al canal colombiano RCN Televisión.

    • El sorteo de la edición XXIII de la Copa del Mundo, en la que también serán locales Estados Unidos, Canadá y México, tuvo como escenario el Kennedy Center de la capital estadounidense.
    RELACIONADAS

    Premio FIFA de la Paz

    Trump compareció ante la prensa y a continuación fue galardonado con el primer premio FIFA de la Paz.

    "Es un honor ser sede de este Mundial, es un gran honor. Este evento se ha vuelto más grande de lo que pensábamos, estamos estableciendo un récord en cuanto a venta de entradas, lo cual nunca se ha visto antes en ningún deporte", dijo Trump a RCN.

    En cuanto a las facilidades de visas para los aficionados latinoamericanos que quieran ir al Mundial, aseguró: "les facilitaremos todo. Estamos trabajando en ello en este momento y haremos un proceso sencillo".

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 