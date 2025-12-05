×
Exagente de la DEA acusado de lavar millones para el Cártel Jalisco Nueva Generación

El exoficial, que supervisó operaciones financieras de la agencia, enfrenta cargos por narcoterrorismo y lavado de dinero

    Expandir imagen
    Exagente de la DEA acusado de lavar millones para el Cártel Jalisco Nueva Generación
    Un exagente de la DEA de Estados Unidos fue acusado de utilizar su posición para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico. (FUENTE EXTERNA)

    Un exagente de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos fue acusado de utilizar su posición para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

    De acuerdo con una acusación formal presentada en el Tribunal de Distrito de Manhattan, Paul Campo, quien trabajó durante 25 años en la agencia y llegó a ser subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras, habría participado activamente en un esquema de blanqueo de dinero y narcotráfico.

    Lavado de dinero

    Según los fiscales, Campo convirtió 750,000 dólares en efectivo en criptomonedas y acordó lavar hasta 12 millones de dólares para el cártel. También habría financiado la compra de 220 kilogramos de cocaína, bajo la creencia de que serían distribuidos en Estados Unidos.

    • El exagente, retirado en 2016 y actualmente dedicado a una empresa privada de consultoría, enfrenta cargos de conspiración narcoterrorista, distribución de narcóticos, apoyo material a una organización terrorista y lavado de dinero.

    El Cártel Jalisco Nueva Generación, designado por el Departamento de Estado como una organización terrorista extranjera, mantiene una amplia red de tráfico de drogas y corrupción. La acusación también incluye a Robert Sensi, presunto socio de Campo. Hasta el momento, ninguno de los acusados ha emitido declaraciones públicas.

    El caso pone nuevamente bajo escrutinio los mecanismos internos de la DEA y la vulnerabilidad de sus propias estructuras frente al crimen organizado.

