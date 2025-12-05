×
Panel federal en EE. UU. recomienda dejar de vacunar a recién nacidos contra la hepatitis B

Esta medida pondría fin a la práctica de vacunar a bebés contra la hepatitis B que Estados Unidos mantiene desde 1991

    La medida ha prevenido, desde 1991, más de 500,000 infecciones y aproximadamente 90,100 muertes infantiles. (FUENTE EXTERNA)

    Un panel estadounidense de asesores en vacunas votó este viernes a favor de suspender una recomendación de larga data para inmunizar a recién nacidos contra la hepatitis B, un virus altamente infeccioso que puede causar enfermedad hepática crónica en gran parte de los niños afectados.

    Esta medida pondría fin a la práctica de vacunar a bebés contra la hepatitis B que Estados Unidos mantiene desde 1991 y que, según expertos en salud, ha prevenido más de 500,000 infecciones y aproximadamente 90,100 muertes infantiles. 

