Ente electoral anuncia que se reinicia el escrutinio de las elecciones en Honduras

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall (d), y la consejera miembro del pleno, Cossette López-Osorio, asisten a una rueda de prensa este sábado, en Tegucigalpa (Honduras ( EFE )

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció este domingo que se "reinicia de inmediato" el escrutinio de las elecciones generales que se celebraron el pasado 30 de noviembre, detenido desde el viernes por fallas técnicas.

"En suma, se reinicia de inmediato en los próximos minutos la divulgación una vez que se hayan cumplido los últimos acciones técnicas de la empresa (que lleva el escrutinio), con la auditoría externa, y el personal está a la espera para poder reiniciarla", subrayó Hall en una declaración, acompañada de la consejera Cossette López.

Agregó que el día de las elecciones, "a pesar de todos los presagios, Honduras dio un maravilloso ejemplo" y que el CNE se mantiene y se mantendrá firme hasta el último momento el proceso, que se producirá con la declaratoria oficial de resultados".

La consejera López señaló que el pleno del CNE adoptó "la decisión por mayoría de votos de proceder al triple sellado del sistema, etapa previa indispensable para reactivar el sistema de la divulgación de actas".

Además, explicó que la divulgación de los datos incorpora información estadística de dos vertientes, por un lado incluye los datos de las juntas receptoras de votos que habían sido transmitidas, pero que figuraban con valor cero en cada uno de los partidos".

"Son 1,476 actas del nivel presidencial, 1,677 actas del nivel de diputados y 1,798 actas del nivel de corporaciones municipales. Esas actas provienen de todos los departamentos" del país, acotó.

El tercer consejero del CNE, Marlon Ochoa, representante del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), no acompañó a Hall, del Partido Liberal, y López, del Partido Nacional, ambos conservadores.

El escrutinio en la página web del CNE se cayó desde el pasado viernes por "fallas técnicas", según informó el organismo, el sábado, más de 24 horas después de la falla.

Aumenta la incertidumbre

La parálisis ha aumentado la incertidumbre y suspicacia entre los hondureños, que votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.

El último registro del CNE dejó al candidato presidencial Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, quien es apoyado por Trump, encabezando los resultados con el 40,19 % de los votos, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,49 %, con el 80,02 % de las actas escrutadas.

La candidata de Libre, Rixi Moncada, es tercera con el 19,30 % de los votos