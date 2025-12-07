El secretario de Guerra de EE. UU. bajo fuego por sucesión de escándalos

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, durante su visita al Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, enfrenta crecientes críticas y llamados a que renuncie debido a escándalos relacionados con los ataques a presuntas embarcaciones de narcotraficantes y a su uso de la aplicación Signal para discutir información militar sensible.

Hegseth, un exoficial de la Guardia Nacional del Ejército convertido en presentador de Fox News y ahora al mando de las fuerzas armadas más poderosas del mundo, ya estuvo envuelto en la polémica hace casi un año, al ser confirmado por el Senado en enero por estrecho margen.

El caso "Signalgate", que hizo titulares hace nueve meses, resurgió con la publicación de un informe independiente que concluye que el uso de esta aplicación de mensajería para hablar de ataques inminentes en Yemen "creó un riesgo para la seguridad operativa".

La campaña militar lanzada por Washington desde septiembre en el Caribe y el Pacífico, presentada como una lucha contra el narcotráfico, en particular los ataques que mataron a presuntos contrabandistas de drogas que habían sobrevivido a un bombardeo inicial, avivaron la oposición a Hegseth.

La controversia ha alimentado las peticiones de renuncia de algunos demócratas, aunque su permanencia en el gabinete de Donald Trump no parece correr peligro inmediato.

"Perder la paciencia"

Hegseth "se encuentra de nuevo en una situación difícil, pero parece conservar la confianza de Donald Trump, a pesar de haber perdido el apoyo de algunos republicanos. No creo que esté en una posición insostenible", afirmó Mark Cancian, excoronel del Ejército estadounidense y analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

De todas maneras, "si hay otro incidente, la Casa Blanca podría perder la paciencia", anticipó, al describir la situación actual como "muy embarazosa".

El jefe del Pentágono está "al filo de la navaja", y Trump tiene "un secretario de Defensa que le está causando muchos problemas", resumió Jim Townsend, alto funcionario del mismo departamento durante la presidencia del demócrata Barack Obama.

Si algo llegara a "irritar mucho al Partido Republicano" o a su ala más favorable a Trump, "probablemente intentarán destituirlo", pronosticó.

El caso Signal resurgió el jueves con la publicación de un informe independiente del Inspector General del Pentágono.

Según sus conclusiones, Hegseth puso en peligro a sus propias tropas al revelar, en un chat grupal entre altos funcionarios estadounidenses en la aplicación, el momento de ataques aéreos planeados en Yemen apenas horas antes de que se llevaran a cabo, así como información sobre el equipo militar utilizado.

Con sus acciones, "creó un riesgo para la seguridad operativa que podría haber dañado a los pilotos y provocado el fracaso de la misión", afirma el informe.

El asunto estalló a finales de marzo, cuando la revista The Atlantic reveló que se habían compartido planes militares en un grupo de Signal al que se había añadido inadvertidamente a su editor jefe.

"Marinos náufragos"

El jefe del Pentágono se encuentra además en la mira por los ataques estadounidenses contra presuntos narcotraficantes, en especial por la segunda parte de una operación llevada a cabo a principios de septiembre contra una embarcación que ya había sido destruida y en la que murieron los dos supervivientes.

Legisladores estadounidenses pudieron ver imágenes de esa operación el jueves último, a puertas cerradas.

"Lo que vi en esa sala fue una de las cosas más perturbadoras que he visto en toda mi carrera en el servicio público", declaró el representante demócrata Jim Himes, describiendo un "ataque del ejército estadounidense a marinos náufragos".

El representante republicano Tom Cotton defendió en cambio la sucesión de bombardeos contra la embarcación como "una decisión completamente legítima y necesaria".

Interrogado repetidamente el sábado durante un evento en California acerca de si piensa publicar ese video, Hegseth respondió: Estamos revisando el procedimiento y ya veremos".

"Más allá de lo que decidamos difundir, debemos actuar con gran responsabilidad", declaró.

Tanto el secretario de Defensa como la Casa Blanca reiteraron que la segunda salva de disparos fue ordenada por el comando operativo, no por Hegseth.

Naciones Unidas señaló "fuertes indicios" de ejecuciones "extrajudiciales" relacionadas con esta campaña militar, que ha causado la muerte de más de 80 personas, sin ninguna evidencia de vínculos entre los buques atacados y los carteles de la droga.