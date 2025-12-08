Fotografía cedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, que muestra al canciller de Perú, Hugo de Zela (i), saludando al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una reunión el viernes, en Washington (EE. UU.). ( EFE )

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visitará Perú a inicios de 2026, informó ayer domingo el canciller peruano, Hugo de Zela, quien lo invitó al país andino durante una reunión bilateral celebrada entre ambos este viernes en Washington, Estados Unidos.

"Invité al secretario Rubio a visitar al Perú con motivo de la celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas y tengo el gusto de comentar que el secretario Rubio aceptó esa invitación.

Así que vamos a buscar una fecha no muy lejana para que visite nuestro país", señaló el canciller en una entrevista con el diario El Comercio publicada este domingo.

De Zela sostuvo que el pasado viernes ambos mantuvieron una conversación en la cual "reconfirmaron" que la relación bilateral "está en un excelente estado" y Perú es un país aliado muy cercano a los Estados Unidos.

En este sentido, agregó que los dos países comparten objetivos específicos en algunos temas como, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las bandas criminales y ambos acordaron "trabajar muy coordinadamente en esos ámbitos".

Relaciones económicas

El canciller peruano también apuntó que conversó junto a Rubio sobre la necesidad de profundizar la relación económica y comercial entre ambos países, ya que existen numerosas oportunidades de inversión norteamericana en Perú.

Por otro lado, anunció que la próxima semana llegará a Lima, capital de Perú, una delegación de expertos en seguridad de Estados Unidos para "abordar de manera conjunta la lucha frontal contra el crimen organizado".

Explicó que esta comitiva asesorará al Gobierno de transición del presidente interino, José Jerí, y sostendrá reuniones con altas autoridades peruanas para definir una estrategia efectiva contra la delincuencia.