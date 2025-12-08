Con 28 años, Bryan Calvo gobernará la cubana Hialeah sin deberle a la maquinaria

Bryan Calvo hizo historia como el alcalde más joven de Hialeah. ( FUENTE EXTERNA )

Bryan Calvo, quien será el alcalde más joven de Hialeah a sus 28 años, un fortín republicano en el condado demócrata de Miami-Dade (Florida) con más del 80 % de población cubana, se mostró orgulloso de la victoria sin la ayuda de la maquinaria del Partido Republicano porque no le deberá a nadie a la hora de gobernar, según dijo en una entrevista con EFE.

Hijo de padre cubano y madre colombiana, este piloto licenciado que durante sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard fue también instructor de salsa para estudiantes asiáticos y becario en la Casa Blanca durante el primer Gobierno de Donald Trump (2017-2021), subrayó que la "nueva generación" ya llegó a la política.

Destacó que a nivel local figuras no partidistas como él -debido al carácter neutral de las elecciones en Hialeah- y jóvenes capaces de aprovechar, por ejemplo, la inteligencia artificial en aras de la eficiencia pueden aportar un balance a la política nacional.

Sin entrar en divisiones políticas, considera que Trump "está haciendo un buen trabajo a nivel nacional". "En muchos temas sí estoy de acuerdo" con él, afirma Calvo, de 27 años, quien cumplirá años el 19 de diciembre, poco antes de asumir el cargo el 12 de enero.

Sin embargo, convencido de la necesidad de construir coaliciones, Calvo afirma que en muchos temas coincide con la línea republicana, en otros se distancia y, que como la mayoría de las personas, tiende a situarse en el centro.

El nuevo alcalde evita pronunciarse sobre asuntos migratorios federales, pero afirma que como abogado la ley debe cumplirse y no debe prestarse a "ambigüedades", pero reconoce que el sistema es "anticuado" y "demorado".

Calvo, quien a los 23 años fue el concejal más joven de Hialeah, una de las ciudades más hispanas de EE. UU., señala que su campaña se desarrolló en español, con un 99 % de las entrevistas a medios en ese idioma.

Pese al fuerte carácter migratorio de Hialeah, Calvo aseguró que la migración no figuró entre las principales inquietudes de los habitantes cuando tocó sus puertas durante la campaña.

"Llegué a tocar más de 13,000 casas en toda mi candidatura", explicó con orgullo.

Asegura sentirse un "candidato fuerte" al no haber necesitado una segunda vuelta y no tener compromisos con la élite política, dado que su campaña se llevó a cabo sin su apoyo, y atribuye su triunfo a un "descontento acumulado de 30 años" entre electores preocupados principalmente por los impuestos y la seguridad pública.

"Cambio generacional"

El nuevo alcalde cree que sus promesas de eliminar la pensión vitalicia para exfuncionarios electos de Hialeah y bajar el costo del agua lo llevaron a la victoria con más del 50 % de los votos frente a cinco candidatos.

"En los últimos cuatro años estuve bastante fajado (peleado), con lo que era la administración previa de la ciudad de Hialeah, entendiendo de que había muchas cosas que necesitaban cambiar. Y una de esas bueno, fue este cambio generacional que estamos experimentando en la política nacionalmente".

Calvo se muestra entusiasmado porque su gobierno marcará el inicio de los próximos 100 años de Hialeah, que este 2025 celebró su centenario.

"Se sintió que el pueblo de Hialeah ganó contra la maquinaria y las fuerzas políticas tradicionales y creo que esto va a cimentar un cambio para el futuro de nuestra ciudad", indicó.

Frente a las críticas sobre la inexperiencia de los políticos jóvenes, recurre al dicho: "la juventud no es promesa de algo nuevo, pero la edad no es promesa de experiencia". Pero aclara que no tiene "vínculos con los políticos tradicionales".

El impacto electoral nacional

A nivel nacional, Calvo reconoce el poder electoral de Hialeah. Recuerda que esta ciudad es considerada una de las más republicanas en Estados Unidos y también "la menos diversa" del país porque más del 80 % es cubana y alrededor del 95 % es hispana.

Sabe que el voto conservador de Hialeah ha sido clave en el avance republicano Miami-Dade, donde de forma sorpresiva Trump ganó a Kamala Harris en 2024 después de cuatro décadas de dominio liberal.

En gran parte "viene de la concentración de republicanos en Hialeah", asegura el alcalde electo. "El condado Miami-Dade yo diría que en este momento es un condado de púrpura", que electoralmente se puede ir para demócratas o republicanos, agregó.