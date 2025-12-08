Iglesia católica quiere a ICE fuera de peregrinación al Santuario de Guadalupe en Illinois

La Iglesia católica en Illinois informó este lunes que espera que las autoridades migratorias no interfieran en las peregrinaciones de esta semana al Santuario de Guadalupe, donde miles de fieles hispanos participan, y advirtió de que muchos están atemorizados de asistir a esta celebración religiosa anual.

El santuario, a unos 32 kilómetros al noroeste de Chicago y que depende de la Arquidiócesis de Chicago -con unos 2.3 millones de fieles, de los cuales el 40 % es latino- no quiere la presencia de agentes federales y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

"No quiero decir que ICE no es bienvenido, pero tenemos nuestro protocolo de seguridad que no los incluye" dentro del santuario, dijo este lunes en conferencia de prensa el padre Esequiel Sánchez, rector del Santuario de la Virgen de Guadalupe.

Las fiestas guadalupanas se realizarán esta semana en el santuario, cerca de Chicago, con la presencia de unos 300,000 peregrinos que llegarán de todo Illinois para mostrar su devoción a la Virgen Morena.

Según informó la policía local, ellos estarán presentes para vigilar las entradas y salidas, pero no se permitirá el acceso de agentes federales a las instalaciones de la iglesia sin una orden judicial.

Los peregrinos estarán fuera del alcance de las redadas mientras estén dentro del santuario, ubicado en el suburbio de Des Plaines, en una zona conocida como Cerrito del Tepeyac.

Preocupaciones y reacciones de la comunidad ante las redadas migratorias

Sin embargo, el sacerdote reconoció que nada podrían hacer para salvaguardar a quienes sean interceptados en el camino desde o hacia el campus.

El jueves comienza la celebración anual de la virgen, y los organizadores afirman que están implementando medidas de seguridad adicionales debido a la preocupación de la gente por las redadas migratorias.

La celebración atrae a cientos de miles de católicos cada año de lugares lejanos, en su mayoría latinos de origen mexicano, aunque también los hay coreanos, filipinos, polacos e italianos.

Sánchez dijo que el evento se llevará a cabo el jueves y viernes, aunque admitió que hay preocupación entre los fieles por la presencia de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza, que se mantienen en otras ciudades del área de Chicago.

El domingo, la gente llevó flores y velas al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y durante el fin de semana se realizó una cabalgata hasta el lugar como muestra de devoción y respeto.

No hubo incidentes, pero el padre reconoció el estrés que se vive y los temores que sienten las comunidades inmigrantes.

"Siempre hemos tenido problemas con la inmigración de peregrinos de todas partes. No es algo nuevo. Llevamos décadas esperando que nuestro gobierno y nuestras comunidades encuentren una solución viable para ayudar a las personas a regularizar sus vidas y sanar su relación con nuestros hermanos y hermanas en el país", señaló en conferencia de prensa.

La misa inaugural del jueves será a las 8 de la noche, y todos los actos y misas se transmitirán en vivo por las redes sociales.

Sánchez recomendó a quienes no se sientan cómodos asistiendo, ya sea por el intenso frío invernal o por las medidas de control migratorio, que se queden en casa.