El presidente de Israel critica a Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York

El presidente de Israel, Isaac Herzog, aseguró este lunes en Nueva York que los recientes acontecimientos en esta ciudad "han levantado una bandera roja" para los judíos de todo el mundo al referirse a la elección del demócrata socialista Zohran Mamdani como próximo alcalde.

De acuerdo con Herzog, Mamdani, el primer musulmán electo en Nueva York, "no hace ningún esfuerzo por ocultar su desprecio por el estado judío y democrático de Israel, el único estado nación del pueblo judío".

Se refirió en particular a los comentarios que hizo presuntamente el próximo alcalde sobre un evento en una sinagoga en el Upper East Side en Manhattan la semana pasada. Durante el acto hubo una protesta de decenas de propalestinos fuera de la sinagoga y aseguró que los judíos fueron "acosados, hostigados".

Igualmente indicó durante un discurso en la Universidad Yeshiba donde recibió un doctorado honoris causa que los comentarios que hizo el próximo alcalde, que jura el 1 de enero, son "escandalosos", legitimizan la violencia contra estos y socaba la libertad de religión, de acuerdo con varios medios judíos.

Reacciones y críticas ante los comentarios del próximo alcalde

Criticó que Mamdani presuntamente cuestionara el derecho de los judíos a mudarse a Israel y participar en las prácticas sionistas tradicionales y de acuerdo con el presidente este tipo de "retórica legitima la violencia y socava la libertad de religión", calificándola de "antijudía y antiamericana.

En la sinagoga se realizó un evento el 19 de noviembre para Nefesh B´Nefesh, una organización sin fines de lucro que facilita y apoya a los judíos norteamericanos que se mudan a Israel, tras lo cual el próximo alcalde envió un comunicado criticando el lenguaje usado por los manifestantes pero también que se haya acogido ese evento, de acuerdo con CNN.

El canal indicó, además, que un portavoz de Mamdani aseguró que la frase "violación del derecho internacional" era en referencia a la promoción de asentamientos más allá de la Línea Verde, el límite del armsticio que atraviesa Jerusalén y separa a Israel de la Ribera Occidental, ocupada por Israel desde 1967.

"La respuesta del alcalde entrante fue sugerir que los judíos que consideran realizar la aliá (inmigración) están violando el derecho internacional. Ante tal odio, debemos contraatacar con fiereza y sin miedo", afirmó.

Recordó que regresar y conectar con Israel han sido pilares de la fe y la tradición judía durante miles de años. "Deslegitimar ese derecho fomenta la violencia y amenaza la libertad religiosa", aseguró.