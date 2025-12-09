Demócratas exigirán al Pentágono videos sin editar del polémico ataque en el Caribe

Captura de video publicado por el Gobierno de Trump tras el ataque a una presunta narcolancha. ( FUENTE EXTERNA )

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró este martes que exigirá al secretario de Guerra, Pete Hegseth, acceso a los videos sin editar del segundo ataque a una supuesta narcolancha en el Caribe el pasado 2 de septiembre en el que remató a dos sobrevivientes de un primer ataque.

"¿Qué demonios está pasando en el Caribe?, ¿hasta donde piensan llegar?", cuestionó Schumer durante una conferencia de prensa en el Capitolio en referencia a las actividades del Pentágono en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

El senador dejó claros sus planes de exigir a Hegseth y al secretario de Estado, Marco Rubio, total transparencia respecto a los videos del segundo ataque del 2 de septiembre y el contexto de las ordenes vertidas durante dicho operativo.

El llamado de Schumer a la Administración Trump, llega un día después de que el mandatario dejara en manos de Hegseth la publicación íntegra o no del video del ataque, que ha llevado al centro de la polémica a los altos mandos militares que participaron en la toma de decisiones.

Publicación del video

Inicialmente, Trump había asegurado que el video sería compartido íntegramente de manera pública aunque ayer se retractó y dejó en manos del secretario de Guerra la decisión final.

La semana pasada, el Senado interrogó al almirante Frank Bradley, jefe de operaciones especiales durante el ataque del 2 de septiembre, y el militar aseguró que la lancha atacada estaba acompañada por otra embarcación que se dirigía a Surinam.

Los más de 25 ataques a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico Oriental llevados acabo por el Comando Sur estadounidense desde septiembre ha dejado más de 80 personas asesinadas y elevado la tensión entre Washington y Caracas, que considera que la agresiva campaña antidrogas del Gobierno Trump es en realidad un intento encubierto de derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.