Dejan en libertad a la madre del sobrino de la portavoz de la Casa Blanca

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. ( EFE )

Un juez de inmigración ordenó el lunes a las autoridades migratorias liberar bajo fianza a la madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, detenida el mes pasado para ser deportada, según informó The Washington Post.

Bruna Ferreira, de 33 años, quien comparte la custodia de su hijo de 11 años con su exprometido, Michael Leavitt, hermano de la vocera, fue detenida cerca de Boston, Massachusetts, el pasado 12 de noviembre por parte de las autoridades migratorias.

La jueza de inmigración Cynthia Goodman ordenó la liberación de Ferreira bajo la fianza más baja posible (1,500 dólares), según informaron los abogados de Ferreira al rotativo.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) argumenta que detuvo a Ferreira porque se quedó en el país pese a que su visado de turista caducó en junio de 1999.

Relación con Karoline Leavitt

La portavoz de la Casa Blanca se ha negado a hablar en específico del caso de la madre de su sobrino.

La Casa Blanca aclaró en un comunicado que Ferreira no había hablado con Karoline Leavitt en años y que nunca había vivido con su hijo.

ICE también ha acusado a la brasileña de ser una "inmigrante ilegal con antecedentes penales" por un arresto previo por agresión, algo que los abogados defensores han negado.

Actualmente, la mujer se encuentra bajo custodia en un centro de detención de inmigrantes en Luisiana. La orden de Goodman permite a Ferreira pelear su caso en libertad condicional.

Ferreira y el hermano de Leavitt habían roto su compromiso poco después del nacimiento del niño. La policía fue testigo del momento cuando ella le entregó el anillo de compromiso y él le pidió las llaves de un coche que ella manejaba, según un reporte judicial citado por la televisora WBUR.

En el caso de la custodia, Ferreira dijo que su exprometido la había "amenazado con contactar a Inmigración para que la deportaran", de acuerdo a documentos citados por la televisora.