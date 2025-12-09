RD se suma a sistema internacional que mejora la verificación de pasaportes electrónicos

La Dirección General de Pasaportes (DGP) informó este martes que la República Dominicana fue admitida oficialmente en el Directorio de Llaves Públicas (PKD, en inglés), un sistema internacional que mejora la verificación de la autenticidad de los pasaportes electrónicos y que, según al entidad, es clave para la implementación de la nueva libreta de viaje en el país.

Según la institución, la integración a este sistema, que pertenece a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), representa "un hito que refuerza la posición del país en el sistema global de verificación de documentos de viaje".

La adhesión se formalizó durante la tradicional Ceremonia de Llaves, encabezada por el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, quien entregó el Certificado Oficial de la República Dominicana al secretario general de la OACI, Juan Carlos Salazar.

La ceremonia de llaves, que se celebró en Montreal, Canadá, simboliza el proceso por el cual un país recibe su clave pública para comenzar a operar en PKD.

"A partir de hoy, República Dominicana se integra a la comunidad internacional de más de 100 Estados y entidades que confían en el PKD para garantizar la autenticidad, seguridad y validación global de sus documentos de viaje.

Este es un paso firme hacia fronteras más seguras, procesos migratorios más ágiles y un mayor reconocimiento internacional de nuestro país", afirmó Ramírez.

Qué implica esto

El PKD es una plataforma internacional que permite a los países miembros compartir y validar de forma segura las claves públicas de los pasaportes electrónicos, asegurando su autenticidad a nivel global.

De acuerdo con la DGP, su adopción permitirá que los puestos fronterizos verifiquen en tiempo real la validez del pasaporte electrónico dominicano, reduciendo el riesgo de suplantación o alteración del documento y fortaleciendo la seguridad nacional e internacional.

El secretario general de la OACI, Juan Carlos Salazar, valoró la integración del país al directorio y afirmó que esta incorporación "traerá beneficios para los millones de dominicanos que circulan, viajan y aportan a las economías de todo el mundo".

Como parte del proceso, la República Dominicana entregó a la OACI su Certificado de la Autoridad de Firma del País (CSCA), requisito indispensable para que los Estados miembros puedan verificar la autenticidad del pasaporte electrónico dominicano.

Este certificado permitirá confirmar que cada documento ha sido firmado por la autoridad oficial y agilizará los controles migratorios, haciéndolos más confiables y seguros.

Papel de la DGP

Con el ingreso al PKD, la DGP asume oficialmente la representación de la República Dominicana ante este sistema internacional. La institución será responsable de intercambiar con la OACI las credenciales criptográficas necesarias y de garantizar que los pasaportes electrónicos dominicanos cumplan con los estándares globales de seguridad.