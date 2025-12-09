Trump respalda plan republicano para reemplazar el Obamacare con pagos directos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( AFP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo este martes a la propuesta republicana que reemplazaría los créditos fiscales de la Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare) con pagos directos a los ciudadanos, durante un mitin en Mount Pocono, Pensilvania.

La medida será sometida a votación en el Senado este jueves junto con la propuesta demócrata de extender los subsidios del Obama Care por tres años.

"No quiero darles dinero a las aseguradoras. Llevan años estafando al público. Obamacare se creó para cuidar de las aseguradoras, no para cuidar de los estadounidenses. Me encanta la idea de que el dinero vaya directamente a la gente, no a las aseguradoras", dijo Trump ante sus seguidores en el evento.

El plan republicano reemplazaría los créditos fiscales ampliados con pagos directos a estadounidenses que ganan hasta el 700 % del nivel federal de pobreza y contratan planes con deducibles altos y primas bajas, de acuerdo con los senadores que han presentado la propuesta.

Los pagos se depositarían en cuentas de ahorro para la salud con ventajas fiscales, por un valor de 1,000 dólares para personas de 18 a 49 años y 1,500 dólares para quienes tienen entre 50 y 64 años.

Ninguna parte del dinero podría destinarse a servicios de aborto o tratamientos de género, de acuerdo con el senador Bill Cassidy, autor de la iniciativa.

Detalles sobre los pagos directos a ciudadanos en la propuesta republicana

Los legisladores republicanos sostienen que la medida canaliza los recursos directamente a los consumidores y no a las compañías de seguros, que según ellos han obtenido grandes ganancias bajo el sistema actual.

Los demócratas criticaron la iniciativa, calificándola de "seguro basura" y asegurando que ningún miembro de su partido la apoyaría. El líder de la minoría, Chuck Schumer, afirmó que la propuesta republicana es un "fracaso" y refleja la falta de un plan coherente por parte del partido.

