Trump defiende su gestión económica y pide votar a republicanos en elecciones intermedias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes sus medidas económicas y la "baja de precios" durante un mitin en Pensilvania, e instó a votar por los republicanos en las elecciones intermedias de 2026, pese a la caída de su popularidad y recientes derrotas locales.

El republicano ofreció un discurso de más de 40 minutos en un escenario montado en un casino de Mount Pocono, una población rural del distrito de Monroe, donde ganó las elecciones presidenciales de 2024 con 49 % de los votos, apenas un punto por encima de su rival demócrata, Kamala Harris.

"Los precios y la inflación han bajado a mínimos históricos este año, estamos orgullosos de eso", aseguró Trump ante una multitud de seguidores, en un encuentro que se produjo luego de críticas de las bases del partido por enfocar la mayor parte de su gestión en asuntos internacionales.

El mandatario calificó a su Administración como la de "Precios más bajos, sueldos más altos" y destacó que apenas un día antes había anunciado 12,000 millones de dólares en apoyo a agricultores estadounidenses, afectados en gran parte por sus políticas arancelarias.

Trump resaltó que su Gobierno busca "salvar millones de vidas" y calificó a los asistentes del evento como "buenos patriotas" e "increíbles trabajadores", comparándose a sí mismo con ellos.

La Casa Blanca acompañó el mitin con un comunicado en el que asegura que ahora tienen "la mejor economía de la historia del país" y que la inflación se redujo al 2.7 %, desde el 5 % que, según Trump, heredó de su antecesor, Joe Biden.

En su discurso, además, afirmó que el galón de gasolina había caído hasta 1.90 dólares en muchos estados, aunque el comunicado oficial mencionó 2.50 dólares.

Impacto de la baja popularidad y recientes derrotas republicanas

Los intentos del mandatario por destacar supuestos logros económicos en regiones rurales llegan luego de que su aprobación cayera a un mínimo histórico del 38 %, según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada en noviembre, y tras importantes derrotas republicanas en elecciones locales, como la alcaldía de Nueva York y las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey.

La baja en su popularidad coincidió con el cierre de Gobierno más largo de la historia y la publicación de 20,000 correos vinculados a los archivos de Jeffrey Epstein, en los que se indica que Trump tenía conocimiento de los crímenes del pederasta y que pasó tiempo con una de las víctimas.