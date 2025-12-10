Decenas de familias perdieron su hogar tras incendio en edificio de Nueva York

Imagen difundida por el cuerpo de bomberos de Nueva York mientras sofocaban el incendio de Upper West Side. ( FUENTE EXTERNA )

El incendio que arrasó el sexto piso y gran parte del techo de un edificio residencial en el Upper West Side de Manhattan el martes dejó a decenas de familias desplazadas en vísperas de Navidad, tras los severos daños estructurales que provocaron las llamas.

La Cruz Roja activó su equipo de respuesta a desastres y habilitó un centro de recepción para atender a los residentes afectados.

Hasta la noche de ayer martes, la organización asistía a 41 adultos y cuatro niños que quedaron sin hogar de manera repentina, según recoge Univision.

El siniestro causó el colapso parcial del techo, lo que obligó a cerrar por completo las calles alrededor del inmueble.

El riesgo de desprendimientos adicionales —e incluso de un posible derrumbe— mantiene a los residentes sin acceso a sus viviendas ni a sus pertenencias en plena temporada festiva.

El medio señaló que muchas familias se desplazan entre refugios temporales y casas de conocidos, sin saber si podrán regresar a casa.

En medio del panorama, residentes del Upper West Side comenzaron a organizar campañas de apoyo para las familias afectadas. Algunos ofrecen ropa y alimentos; otros, alojamiento provisional.

El fuego se inició alrededor de las 8:20 de la mañana hora local en un edificio de seis plantas que se ubica en la calle 107 con Amsterdam Avenue, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY).

Al menos tres residentes y tres bomberos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica por heridas leves, recoge la cadena CBS.

Poco después de las 9:00, el Departamento de Bomberos elevó a 4 el nivel de alerta del incendio, del que aún no se han determinado las causas, y lo declaró extinguido a las 10:30.

El FDNY clasifica los incendios según seis niveles de alarma. El nivel 4 implica un fuego grave que requiere el despliegue de un importante número de unidades y bomberos. Las alarmas 5 y 6 se reservan para incendios extremadamente graves o masivos.

Un total de 140 bomberos participaron en las labores para contener las llamas, que avanzaban con fuerza en la estructura.

El comisionado del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) explicó que el edificio “no fue construido a prueba de fuego”, un factor que dificultó los esfuerzos para controlar el incendio.

Investigación en curso

Las autoridades aún no han determinado la causa oficial del siniestro. Entre las posibles hipótesis se contemplan fallos eléctricos, equipos de calefacción defectuosos, una fuga de gas o un error humano.

Peritos continúan evaluando los puntos más comprometidos de la estructura.

Durante la noche, cuadrillas de emergencia colocaron paneles de madera para asegurar puertas y ventanas y evitar que los escombros caigan sobre peatones o vehículos.

Diario Libre USA El sitio informativo de la comunidad dominicana global.