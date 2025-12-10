Los demócratas celebran conquista de bastiones republicanos en Miami y distrito de Georgia

El DCCC celebra victorias simbólicas que inquietan al Partido Republicano. ( FUENTE EXTERNA )

Los demócratas se impusieron el martes en dos bastiones republicanos, con Eileen Higgins ganando la alcaldía de Miami (Florida) frente al candidato respaldado por el presidente Donald Trump, y con Eric Gisler volteando un escaño estatal en Georgia que el presidente había ganado por amplio margen en 2024.

"La victoria de anoche demuestra una vez más que los demócratas están a la ofensiva en algunos de los terrenos políticos más competitivos del país, y continuamos ampliando el campo de batalla", expresó este miércoles Madison Andrus, portavoz del Comité de Campaña del Congreso Demócrata (DCCC).

Advirtió incluso del riesgo que esto representa para la congresista republicana de origen cubano María Elvira Salazar, quien representa un distrito de Miami, de cara a las elecciones legislativas de 2026, en las que los demócratas esperan recuperar la mayoría en Washington.

"Salazar ha estado en pánico desde noviembre porque sabe que ella y los líderes de su partido republicano no están cumpliendo con sus promesas en el sur de Florida. El próximo noviembre elegirán a alguien que sí lo haga", aseguró Andrus.

Ambas victorias en las elecciones del martes representan para los demócratas una señal del impulso del partido en zonas que habían consolidado un giro conservador en los últimos años.

Victoria histórica de Eileen Higgins en Miami

En Miami, Higgins se impuso con cerca del 60 % de los votos al republicano Emilio González, un exfuncionario federal de inmigración y exdirector del Departamento de Aviación del condado, quien contaba con el respaldo del presidente Trump.

La victoria de la demócrata rompió una racha de 24 años sin que un demócrata ocupara la alcaldía, desde la elección de Manny Díaz (2001-2009).

Higgins también hace historia al convertirse en la primera mujer en ganar la Alcaldía de Miami y en la primera persona no hispana en dirigir la ciudad en décadas.

Este municipio que —pese a ubicarse en un condado dominado por los demócratas— había evolucionado hacia posiciones republicanas, lo mismo que el condado.

En las presidenciales de 2024, Trump derrotó a Kamala Harris en el condado Miami-Dade por más de 10 puntos, lo que convierte el triunfo de Higgins en una victoria especialmente reconfortante para los demócratas.

Los dos dígitos de ventaja en Georgia

Mientras tanto, en Georgia, Eric Gisler logró un vuelco igualmente significativo.

El demócrata recuperó para su partido el escaño de la Cámara estatal por el Distrito 121, un distrito del área de Athens que cubre partes de los condados de Clarke y Oconee, de tendencia conservadora y bajo control republicano desde 2019.

Según proyecciones de los medios, su victoria, que sería de dos dígitos, supone un duro revés para los republicanos en un distrito que Donald Trump ganó por doble dígito.

Gisler, un ejecutivo tecnológico y propietario de una pequeña empresa, arrasó con el republicano Mack "Dutch" Guest IV, pese a que el año pasado había perdido esa misma contienda por 22 puntos.

La diferencia marca un cambio drástico en el comportamiento electoral del distrito, que en 2024 votó por Trump por unos 12 puntos.

Eric Gisler recupera un escaño clave en Georgia

El escaño quedó vacante cuando el exrepresentante estatal republicano Marcus Wiedower renunció abruptamente a principios de este año para enfocarse en su trabajo en una firma inmobiliaria.

Gisler centró su campaña en la asequibilidad, el acceso a la atención médica y el creciente costo de vida.

Entre tanto, Wiedower estuvo alineado con los ideales del movimiento MAGA —las siglas de "Make America Great Again", el lema político asociado al presidente Trump y a su corriente más conservadora dentro del Partido Republicano.

Las victorias de Higgins y Gisler en Georgia refuerzan, según el Partido Demócrata, la narrativa de que el partido está recuperando tracción incluso en enclaves donde Trump y los republicanos habían ganado terreno en los últimos ciclos electorales.

Andrus recordó que la victoria de anoche llega tras una semana de un repunte del partido en Tennessee, con "un desempeño mejor de lo esperado" para los demócratas en el Distrito 7, donde el republicano Matt Van Epps (54 %) se impuso frente a la demócrata Aftyn Behn (45 %), quien logró recortar la ventaja en un distrito que Trump había ganado por 22 puntos, evidenciando una creciente competitividad.