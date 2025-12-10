El sargento de la Guardia Nacional que sobrevivió atentado ya camina, según Trump

Sargento de la Guardia Nacional, Andrew Wolfe, que fue víctima del tiroteo en Washington D.C. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que el sargento Andrew Wolfe de la Guardia Nacional, quien recibió un disparo en la cabeza dos semanas atrás en Washington, ha vuelto a caminar y elogió su mejora.

"Hoy me llamaron diciendo que se había levantado. ¿Pueden creerlo? Se levantó. Se levantó", dijo Trump, agregando que recibió la información cuando se reunió con los padres de Wolfe en el Despacho Oval.

Detalles sobre la recuperación

La actualización sobre el estado de salud de Wolfe difundida por se produjo días después de que la Guardia Nacional de Virginia Occidental publicara un video en Facebook en el que la familia del sargento habla de su "notable mejoría".

El sargento, de 24 años, sobrevivió al ataque y continúa recuperándose en un hospital local, recibiendo atención médica intensiva y apoyo de su familia y compañeros de la Guardia Nacional.

El presunto atacante, Rahmanullah Lakanwala, un afgano de 29 años que llegó a EE. UU. en 2021, abrió fuego con un revólver contra Wolfe y su compañera Sarah Beckstrom, que falleció tras el ataque.

Tras ser reducido en el lugar, fue hospitalizado y detenido bajo custodia y fue imputado por cargos que incluyen asesinato en primer grado, asalto con intención de matar y posesión de un arma durante un crimen violento; de ser condenado.

Podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua.