Experto urge a dotar de "empatía" a la IA para evitar crear una "inteligencia alienígena"

El director de inteligencia artificial (IA) e Innovación UX de Novartis, Jae Hahn, advirtió este miércoles de que desarrollar sistemas avanzados sin empatía humana resultará en la creación de una "inteligencia alienígena" con la que los humanos "jamás podrán conectar".

El ejecutivo de la multinacional farmacéutica, en el foro The AI Summit de Nueva York, señaló que, a medida que aumenta la popularidad de los robots humanoides con IA, crece la necesidad de transitar desde máquinas puramente transaccionales hacia lo que llama una "experiencia de relación".

Durante su intervención, Hahn señaló que la industria tecnológica ha resuelto eficazmente el desafío del "hardware", citando ejemplos como el robot Optimus de Tesla o el modelo Neo, que ya aceptan pedidos anticipados.

Sin embargo, alertó de que el desarrollo de la "mente" artificial y la interfaz de convivencia sigue siendo una asignatura pendiente.

"Cuando pones un robot en tu habitación para que lave la ropa, la interfaz de usuario ya no es una pantalla.

La interfaz es su presencia, su lenguaje corporal, su movimiento y vacilación. Si ese robot se acerca a ti y te mira con la mirada perdida mientras espera una orden, da un poco de miedo. Es un fracaso total de la interfaz", señaló el experto.

El reto de diseñar una experiencia de relación en robots humanoides

En ese sentido, Hahn destacó que, si no se diseña "la relación entre esa máquina y los humanos con los que convive, no se está creando un ayudante".

Hahn lanzó un reto directo a los desarrolladores y empresas tecnológicas: dejar de construir "chatbots más inteligentes" para empezar a diseñar "socios para el futuro". Según su visión, la era de la Experiencia de Usuario (UX) transaccional ha terminado, dando paso a la era de la Experiencia de Relación (RX).

El objetivo final, concluyó, no es engañar al usuario haciéndole creer que la máquina está viva, sino reconocer que los humanos solo conectan verdaderamente con aquello que refleja su propia naturaleza.

"No diseñemos solo una herramienta. Diseñemos una relación", sentenció.

Más de 7,000 expertos y empresas debaten el papel transformador de la inteligencia artificial en el ámbito comercial, resaltando su implementación, sostenibilidad y desafíos éticos en The AI Summit de Nueva York, que se celebra hoy y mañana.