Hallan en España una baliza marítima de EE. UU. tras un viaje de 6,000 kilómetros

Baliza encallada contra las rocas del concello coruñés de Muxía (Costa da Morte) en la zona conocida como Furado Grande, que podría haber viajado 6.000 kilómetros desde la costa este de Estados Unidos. ( EFE )

El arenal de Nemiña, en el ayuntamiento de la localidad española de Muxía, ha sido escenario de un insólito hallazgo tras aparecer varada una baliza marítima de grandes dimensiones cuya procedencia apunta a la costa este de Estados Unidos.

El artefacto, una estructura flotante de más de seis metros de altura, de color rojo y con el número 14 inscrito en la parte superior, quedó encajado contra las rocas en la zona conocida como el Furado Grande, atrayendo la atención de vecinos y curiosos desde su avistamiento el pasado lunes.

Qué es y cómo llegó a España

Amador Vilela, expresidente de la Cofradía de Mariscadores de Muxía, cuenta a EFE que se trata de una boya de advertencia utilizada para demarcar canales de acceso a puertos estadounidenses en el Atlántico.

La placa identificativa del dispositivo sugiere su pertenencia a la Guardia Costera de Estados Unidos.

La hipótesis más sólida que baraja este experimentado mariscador es que se haya desprendido de su anclaje original a causa de un temporal.

Tras soltarse, habría sido arrastrada por las corrientes marinas, recorriendo una distancia estimada de entre 5,500 y 6,000 kilómetros hasta recalar en el litoral de la comunidad autónoma de Galicia, en el noroeste de España.