×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
baliza marítima
baliza marítima

Hallan en España una baliza marítima de EE. UU. tras un viaje de 6,000 kilómetros

Se trata de una boya de advertencia utilizada para demarcar canales de acceso a puertos estadounidenses en el Atlántico

    Expandir imagen
    Hallan en España una baliza marítima de EE. UU. tras un viaje de 6,000 kilómetros
    Baliza encallada contra las rocas del concello coruñés de Muxía (Costa da Morte) en la zona conocida como Furado Grande, que podría haber viajado 6.000 kilómetros desde la costa este de Estados Unidos. (EFE)

    El arenal de Nemiña, en el ayuntamiento de la localidad española de Muxía, ha sido escenario de un insólito hallazgo tras aparecer varada una baliza marítima de grandes dimensiones cuya procedencia apunta a la costa este de Estados Unidos.

    El artefacto, una estructura flotante de más de seis metros de altura, de color rojo y con el número 14 inscrito en la parte superior, quedó encajado contra las rocas en la zona conocida como el Furado Grande, atrayendo la atención de vecinos y curiosos desde su avistamiento el pasado lunes.

    Qué es y cómo llegó a España

    Amador Vilela, expresidente de la Cofradía de Mariscadores de Muxía, cuenta a EFE que se trata de una boya de advertencia utilizada para demarcar canales de acceso a puertos estadounidenses en el Atlántico.

    • La placa identificativa del dispositivo sugiere su pertenencia a la Guardia Costera de Estados Unidos

    La hipótesis más sólida que baraja este experimentado mariscador es que se haya desprendido de su anclaje original a causa de un temporal.

    Tras soltarse, habría sido arrastrada por las corrientes marinas, recorriendo una distancia estimada de entre 5,500 y 6,000 kilómetros hasta recalar en el litoral de la comunidad autónoma de Galicia, en el noroeste de España. 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 