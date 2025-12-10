La Spanish Harlem Orchestra une en un disco la Navidad y el ritmo de la "salsa dura"

La SHO cumple 25 años y lo celebra con un disco que honra sus raíces. ( FUENTE EXTERNA )

La Spanish Harlem Orchestra, que lidera el conocido pianista, compositor y arreglista Oscar Hernández, ha lanzado un disco de Navidad fiel a la "salsa dura" que han llevado alrededor del mundo durante 25 años y a la música tradicional puertorriqueña, orgulloso de representar siempre su cultura, que conoció a través de sus padres mientras crecía en el sur de El Bronx, en Nueva York.

"Salsa Navidad" contiene 11 temas. En español está 'Navidad con plena', un ritmo autóctono de Puerto Rico de la autoría de Hernández, que abre el álbum, destinado a convertirse en un clásico; en inglés, un sabroso 'Jingle Bell' en la voz de Ray de la Paz; y bilingüe, 'Silent Night/Noche de Paz', temas revisitados y convertidos en alegres y bailables piezas para los amantes de la salsa del mundo anglo.

"Quería hacer versiones de temas que todo el mundo conoce", afirmó Hernández en entrevista con EFE, para el público internacional que les sigue.

En 'Mapeyé', también del folclor puertorriqueño, Hernández rinde tributo al fenecido José "Cheo" Feliciano, exintegrante de Estrellas de Fania, uno de sus ídolos y que inmortalizó este tema, en el que destaca el cuatro puertorriqueño —instrumento nacional— de Edwin Colón Zayas como invitado especial, quien también participa en 'Navidad con plena'.

"Dondequiera que me pongan soy boricua", dijo Hernández con orgullo, y recordó que durante su niñez visitaba Puerto Rico cada verano.

También recordó que a sus 16 años, cuando comenzó su carrera profesional, vivió el desarrollo de la cultura latina en Nueva York, en las décadas de los 1960 y 70, y "la música fue algo importante en eso", sostuvo, "en mantener nuestra cultura viva fuera del país".

"Me di cuenta de que para los puertorriqueños que estaban fuera de su país una de las maneras de mantener la cultura era la música", agregó.

Hernández explicó que este proyecto, del que ha dicho que será el único disco de Navidad, surgió por petición del público que asistía a conciertos navideños de la Spanish Harlem Orchestra.

"Esos conciertos —que llamaron 'Salsa Navidad', como el disco— tuvieron mucho éxito y nos preguntaban cuándo grabaríamos un disco, y aunque nunca lo pensé, después de varios años me dije, ¿por qué no?, yo que conozco bien la trayectoria, la música de los 60 y 70", dijo sobre la salsa dura o gorda, como llaman al estilo fuerte, agresivo y con énfasis en la parte instrumental, que se desarrolló en Nueva York.

Trayectoria y legado de Oscar Hernández y la Spanish Harlem Orchestra

Explicó que quería hacer un álbum que se pueda escuchar todos los años, realizado de la misma manera que sus nueve producciones previas, a lo que se suma la vasta trayectoria de 45 años de Hernández, que incluye 13 como director musical para Rubén Blades con la banda Seis del Solar, con la que el panameño lanzó álbumes como 'Buscando América' y 'Escenas'.

También tocó con importantes orquestas como la de Machito, Tito Puente, Ray Barreto, y acompañó a los cantantes Celia Cruz, José "Cheo" Feliciano, José Alberto "El Canario" o Tito Nieves, entre otros.

Los arreglos de 'Salsa Navidad' son en su mayoría de Hernández, pero también contó con la colaboración de Doug Beavers, Ángel Fernández y Gil López, "que conocen bien el concepto de lo que estamos haciendo y son arreglistas de primera clase, (por lo que) trato de trabajar a un nivel súper alto".

La Spanish Harlem Orchestra celebra en 2026 sus 25 años en los escenarios, tras haber ganado tres Grammy latino y seis nominaciones.

"Estoy súper orgulloso de la trayectoria que hemos desarrollado en casi 25 años", comentó además el músico, que los consideró "increíbles" pero no exentos de obstáculos que son "parte del proceso" del trabajo.

"Vivo orgulloso de esa trayectoria que Dios puso en mi camino. La gente conoce quién es la Spanish Harlem Orchestra. Veo todo lo que hemos creado. Para mí es importante representar lo mejor de nuestra cultura. Estoy súper contento de todo lo que ha pasado", afirmó.