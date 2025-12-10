Hegseth avisa al Congreso que aún evalúa divulgar el video del ataque a un barco

Captura de video publicado por el Gobierno de Trump tras el ataque a una presunta narcolancha. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó este martes a los líderes del Congreso que todavía analiza la posibilidad de hacer público el video completo del ataque contra un presunto barco utilizado para el tráfico de drogas, un operativo en el que murieron dos sobrevivientes.

Su declaración llega en medio de la presión creciente de legisladores que exigen transparencia total sobre el incidente.

Hegseth, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el director de la CIA, John Ratcliffe, sostuvo una sesión informativa clasificada en el Capitolio.

Durante el encuentro, realizado en una sala de alta seguridad, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, preguntó directamente si se permitiría a todos los miembros del Congreso acceder al material audiovisual del ataque ocurrido en septiembre.

Según Schumer, la respuesta del jefe del Pentágono fue breve y cautelosa: "Tenemos que estudiarlo".

El caso

El Congreso —de mayoría republicana— ha intensificado sus reclamos al Departamento de Defensa para obtener un reporte completo sobre la operación militar y, en particular, sobre el segundo ataque que dejó dos fallecidos mientras estos se aferraban a los restos de la embarcación destruida inicialmente.

Varios expertos en derecho internacional han advertido que la acción podría contravenir las normas que regulan el uso de fuerza letal por parte de las fuerzas armadas.

El caso ha reactivado el rol de supervisión del Congreso tras meses de frustración por lo que muchos describen como un flujo lento y fragmentado de información por parte del Pentágono.