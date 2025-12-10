Trump anuncia que establecerá la junta de paz de Gaza a inicios de 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó este miércoles que establecerá la junta de paz de Gaza a inicios de 2026 y que muchos países y organismos internacionales buscan ser parte.

"Anunciaremos la frontera de paz iniciando 2026 y será la más legendaria de la historia", indicó el mandatario estadounidense al ser cuestionado sobre la siguiente fase del plan de paz en Gaza por periodistas en la Casa Blanca.

Trump dijo que todos los "grandes países" quieren ser parte de esta junta de paz y que estará integrada por presidentes, primeros ministros y reyes.

Reacciones y contexto internacional sobre la junta de paz

El anuncio de Trump llegó dos días después de que el Financial Times adelantara que el exministro británico, Tony Blair se había retirado de la candidatura a presidir el borde, debido la oposición de algunos estados árabes.

La oficina de Blair rechazó la afirmación de que la oposición de algunos países de la región hayan bloqueado su participación en el plan.

El anuncio llega en medio del acuerdo de paz impulsado por Trump, un plan de 20 puntos aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 17 de noviembre, que prevé una fuerza internacional de estabilización, la creación de una autoridad transicional en Gaza y el compromiso de reconstrucción bajo supervisión internacional.

La fase inicial incluyó el cese de hostilidades, la liberación de rehenes, el retiro parcial de tropas y la promesa de asistencia humanitaria, mientras que la junta de paz funcionará como puente hasta que una autoridad palestina que en el futuro se espera retome el control.