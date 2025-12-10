×
María Corina Machado
María Corina Machado

Trump advierte que no le gustaría que arrestaran a la líder opositora María Corina Machado

Trump dijo no saber "nada" de supuestos planes para detenerla pero apuntó que Machado "fue muy amable" al dedicarle el Nobel de la Paz

    Expandir imagen
    Trump advierte que no le gustaría que arrestaran a la líder opositora María Corina Machado
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que no le gustaría que las autoridades venezolanas arrestaran a la líder opositora María Corina Machado, galardonada hoy con el Premio Nobel de la Paz.

    "No me gustaría que la arrestaran, no estaría contento con eso", respondió en la Casa Blanca cuando la prensa le preguntó qué pasaría si Machado fuera detenida.

    • Trump dijo no saber "nada" de supuestos planes para detenerla pero apuntó que Machado "fue muy amable" al dedicarle el Nobel de la Paz cuando fue anunciado.

    Premio Nobel

    El republicano, quien suele reivindicar para sí mismo ese premio, apuntó que lo único que le motiva a resolver guerras es "salvar vidas" y no los galardones.

    Machado, que durante el último año ha estado escondida en Venezuela, no llegó este miércoles a tiempo para la ceremonia en la que fue galardonada con el Nobel en Oslo, pero aseguró que estará en la capital noruega en las próximas horas.

    Según fuentes del Gobierno estadounidense citadas por el periódico The Wall Street Journal, Machado habría salido el martes de Venezuela en barco hacia Curazao para poder llegar a Noruega, en un trayecto secreto para evitar ser detenida por el Gobierno de Nicolás Maduro.

