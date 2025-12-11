Casa Blanca explica mano vendada de Donald Trump

En octubre, Donald Trump se sometió a un examen médico, incluido un escáner de resonancia magnética (IRM). ( FUENTE EXTERNA )

La Casa Blanca dijo el jueves que la gran cantidad de apretones de mano que da el presidente Donald Trump explican las vendas adhesivas que usa en su mano derecha desde hace unos días.

Su portavoz Karoline Leavitt reiteró una respuesta que había dado meses atrás luego de que el presidente de 79 años fuera visto con un moretón en el dorso de su mano, cubierto con una gruesa capa de maquillaje.

"Sobre los vendajes en la mano, también hemos dado una explicación para ello", dijo Leavitt a periodistas.

"El presidente está literalmente apretando manos todo el tiempo", señaló Leavitt.

"También toma aspirina diariamente, algo que ya han señalado sus exámenes físicos en el pasado, lo cual puede contribuir al hematoma que ven", añadió.

Trump se encuentra bien

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/whatsapp-image-2025-12-11-at-2215464837b5a8-42f4978e.jpg La mano vendada de Trump.

Como el presidente de Estados Unidos con más edad en el momento de su elección, Trump ha defendido su buen estado de salud y lo contrasta con el de su predecesor Joe Biden, de quien asegura que estaba perdiendo facultades.

Trump calificó las investigaciones de los medios de comunicación sobre su condición física como equivalentes a "sedición, quizá incluso traición", según un largo mensaje publicado en Truth Social.

En octubre, Trump se sometió a un examen médico, incluido un escáner de resonancia magnética (IRM), y su médico informó que el presidente gozaba de excelente salud.