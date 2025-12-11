El ICE detiene erróneamente a un estadounidense por "parecer somalí"

Agente de migración de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo erróneamente a un ciudadano estadounidense en Minneapolis, en el estado de Minnesota, por "parecer somalí", según denunció el alcalde de la ciudad, Jacob Frey.

"Detenido sin motivo alguno, en clara violación de la ley y la Constitución de los Estados Unidos, simplemente por caminar por la calle y parecer somalí", afirmó Frey en una rueda de prensa junto al jefe de la Policía de la ciudad, Brian O'Hara, y Mubashir, el joven de 20 años detenido que no quiso dar su nombre completo.

Detalles de la detención del joven en Minneapolis

Mubashir, de origen somalí, aunque se mudó a Estados Unidos cuando era niño y se naturalizó como ciudadano estadounidense, se encontraba haciendo la pausa para comer del trabajo cuando dos hombres enmascarados se le acercaron y le detuvieron a la fuerza.

El joven estaba en el barrio de Cedar-Riverside, el centro de la comunidad somalí-estadounidense de la ciudad. Según explicó, los agentes nunca se identificaron y lo metieron en un coche hasta llevarlo a un edificio del gobierno.

Reacciones del alcalde Jacob Frey sobre el arresto

Horas más tarde lo liberaron tras permitirle mostrar su pasaporte, tras negárselo durante el arresto.

Precisamente esta zona ha sido uno de los blancos de redadas desde que el presidente, Donald Trump, apuntara a los inmigrantes de origen somalí del estado de Minnesota, acusándoles de haber entrado en el país ilegalmente y presentar solicitudes de visa fraudulentas.

"No contribuyen en nada. No los quiero en nuestro país", dijo Trump sobre los somalíes.