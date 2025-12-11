EE. UU. ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por captura de líder de Los Choneros

Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita la captura del líder de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, Francisco Bermúdez Cagua, alias el Churrón.

"Los Choneros, una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, está vinculada al Cártel de Sinaloa y controla rutas clave del tráfico de cocaína", aseguró el Departamento de Estado en un comunicado.

El pasado mes de septiembre, la administración de Donald Trump designó a esta banda como grupo terrorista, en línea con la ofensiva que Washington encabeza contra grupos del narcotráfico en Latinoamérica.

El primero en programa de recompensas

El Departamento aseguró que Bermúdez es el primer miembro de Los Choneros en aparecer en la lista de los objetivos del programa de recompensas por información sobre narcóticos.

"Bermúdez Cagua, junto con otros dos líderes de Los Choneros, fueron acusados de conspiración para importar y distribuir cocaína y posesión de armas de fuego para facilitar el narcotráfico. Dos de ellos se encuentran bajo custodia, pero Bermúdez Cagua permanece prófugo de la justicia", anotó.

Anteriormente, el Gobierno de Donald Trump ya había aplicado sanciones económicas a Los Choneros y específicamente a otro de sus líderes, el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que fue extraditado desde Ecuador para enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos.

Fito se convirtió en el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos desde que el país andino permitiese nuevamente que sus ciudadanos sean entregados a la justicia estadounidense, después de aprobar mediante referéndum una reforma en la Constitución.

Desde inicios de 2024, el Gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró la lucha contra el crimen organizado como un "conflicto armado interno", lo que permitió catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y aplicar estados de excepción que incluyeron la militarización de las cárceles controladas por estas estructuras.