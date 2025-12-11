OMS hace un último llamamiento a EE. UU. para que no salga de la agencia: "Todos perderemos"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo este jueves un último llamamiento a Estados Unidos para que no deje la agencia, algo que si nada cambia se producirá el 22 de enero de 2026, justo un año después de que Washington anunciara su retirada.

"Hay cosas que sólo se pueden conseguir con la OMS, relacionadas con la seguridad sanitaria, y por eso pedimos a Estados Unidos que lo reconsidere, porque el mundo sólo puede estar seguro si estamos todos en el mismo barco", afirmó el máximo responsable de la agencia sanitaria de Naciones Unidas en una rueda de prensa para hacer balance del año 2025.

La salida de Washington de la OMS, de la que hasta este año era el principal contribuyente, "será una pérdida para todos", en la que tanto Estados Unidos como el resto del mundo se verán perjudicados, aseguró Tedros.

¿Por qué Estados Unidos planea salir de la OMS?

Recordó que la orden ejecutiva que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el mismo día de su regreso a la Casa Blanca anunciando la salida de la OMS enumeraba cuatro razones para esa decisión, pero según Tedros "ninguna era una buena razón".

La orden de Trump, señaló, criticaba por ejemplo la gestión de la OMS durante la pandemia de covid, y en ese sentido Tedros reconoció que se mostraron "debilidades", aunque también "se aprendieron lecciones para mejorar los sistemas sanitarios a todos los niveles".

Respecto al argumento estadounidense de que su contribución a la OMS es excesiva, Tedros aseguró que la misma organización "quiere que Estados Unidos pague menos", para dejar de ser dependiente de sus principales donantes.

"Cuando alguno de los donantes tradicionales recorta su financiación estamos expuestos a problemas como los actuales", subrayó el director general.

Ante las críticas de la Administración norteamericana sobre falta de independencia, otro motivo para la salida, Tedros defendió que la OMS no ha tenido problemas para expresar su desacuerdo con importantes potencias, y lo ha hecho no sólo frente a Estados Unidos, sino también con otras como China o Rusia.

"Expresamos el desacuerdo con respeto y decimos no porque somos una organización basada en la ciencia, y esta tiene que ser respetada, no podemos dejar que sea atacada y quedarnos callados", aseguró el máximo responsable de la OMS.