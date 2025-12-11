Fiscal de EE. UU. ordena crear lista de "terroristas domésticos" y sistema de recompensas
La fiscal Pam Bondi destaca la necesidad de un sistema de recompensas para incentivar la denuncia de actividades antiamericanas.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ordenó identificar a supuestos "terroristas domésticos" y crear una lista de los objetivos y un sistema de recompensas en efectivo que incentive a los estadounidenses a denunciar presuntas actividades antiamericanas, según informó este jueves Los Angeles Times.
La fiscal de EE. UU., Pam Bondi, instruyó al FBI a identificar a los "terroristas domésticos" que recurren a la violencia, o amenazan con ella, para promover agendas políticas y sociales que vayan contra los valores americanos, capitalistas o cristianos, según un memorando fechado el 4 de diciembre al que tuvo acceso el rotativo angelino.
Acciones de la autoridad
La instrucción se da tras la creación de un nuevo grupo operativo "contra el terrorismo doméstico" y la "violencia organizada", ordenado por el presidente Donald Trump, con el objetivo de perseguir a lo que calificó como grupos criminales de "izquierda radical".
- El texto firmado por el mandatario tras la muerte del ultraconservador Charlie Kirk en septiembre pasado, asegura que la actual violencia política es resultado de "campañas sofisticadas y organizadas de intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia, que quieren silenciar voces disidentes, limitar la actividad política, influir en las decisiones políticas y obstaculizar" el funcionamiento de una sociedad democrática.
EE. UU. ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por captura de líder de Los Choneros
EE. UU. impone restricciones de visado a funcionario haitiano acusado de apoyar a bandas criminales
Detalles confirmados
La orden de Trump instruye a los Grupos Conjuntos de Terrorismo (JTTF) y a agencias federales como el Departamento de Justicia o el Departamento del Tesoro a desmantelar redes de financiamiento que apoyen a estos grupos.
El memorando de Bondi señala que las "agendas políticas y sociales" problemáticas podrían incluir "oposición a la ley y a la aplicación de la ley migratoria, opiniones extremas a favor de la migración masiva y la apertura de frontera.
La fiscal también ha pedido que se desarrolle un sistema de recompensas para alentar al público a denunciar a sospechosos, pero no hace referencia al supremacismo blanco.