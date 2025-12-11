×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
terroristas domésticos EE.UU.
terroristas domésticos EE.UU.

Fiscal de EE. UU. ordena crear lista de "terroristas domésticos" y sistema de recompensas

La fiscal Pam Bondi destaca la necesidad de un sistema de recompensas para incentivar la denuncia de actividades antiamericanas.

    Expandir imagen
    Fiscal de EE. UU. ordena crear lista de terroristas domésticos y sistema de recompensas
    Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    El Departamento de Justicia de EE.UU. ordenó identificar a supuestos "terroristas domésticos" y crear una lista de los objetivos y un sistema de recompensas en efectivo que incentive a los estadounidenses a denunciar presuntas actividades antiamericanas, según informó este jueves Los Angeles Times.

    La fiscal de EE. UU., Pam Bondi, instruyó al FBI a identificar a los "terroristas domésticos" que recurren a la violencia, o amenazan con ella, para promover agendas políticas y sociales que vayan contra los valores americanos, capitalistas o cristianos, según un memorando fechado el 4 de diciembre al que tuvo acceso el rotativo angelino.

    Acciones de la autoridad

    La instrucción se da tras la creación de un nuevo grupo operativo "contra el terrorismo doméstico" y la "violencia organizada", ordenado por el presidente Donald Trump, con el objetivo de perseguir a lo que calificó como grupos criminales de "izquierda radical".

    • El texto firmado por el mandatario tras la muerte del ultraconservador Charlie Kirk en septiembre pasado, asegura que la actual violencia política es resultado de "campañas sofisticadas y organizadas de intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia, que quieren silenciar voces disidentes, limitar la actividad política, influir en las decisiones políticas y obstaculizar" el funcionamiento de una sociedad democrática.

    Detalles confirmados

    La orden de Trump instruye a los Grupos Conjuntos de Terrorismo (JTTF) y a agencias federales como el Departamento de Justicia o el Departamento del Tesoro a desmantelar redes de financiamiento que apoyen a estos grupos.

    El memorando de Bondi señala que las "agendas políticas y sociales" problemáticas podrían incluir "oposición a la ley y a la aplicación de la ley migratoria, opiniones extremas a favor de la migración masiva y la apertura de frontera.

    La fiscal también ha pedido que se desarrolle un sistema de recompensas para alentar al público a denunciar a sospechosos, pero no hace referencia al supremacismo blanco.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 