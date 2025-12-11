Machado agradece desde Oslo el apoyo de EE. UU. y pide la ayuda del mundo contra Maduro

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, agradeció desde Oslo el apoyo de Estados Unidos tanto en su salida de Venezuela como contra el "régimen" de Nicolás Maduro. ( EFE/EPA/HEIKO JUNGE NORWAY )

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado agradeció este jueves desde Oslo el apoyo de Estados Unidos tanto en su salida de Venezuela como contra el "régimen" de Nicolás Maduro y pidió ayuda a las "democracias del mundo" para bloquear los ingresos que permiten al mandatario mantener su estructura.

En una rueda de prensa un día después de que el Comité Noruego del Nobel celebrara la gala de entrega del galardón, a la que ella no pudo llegar a tiempo, la opositora se mostró tan combativa contra Maduro como convencida de que conseguirán "liberar" al país.

Apoyo "decisivo" de Donald Trump

Para Machado, las acciones del presidente estadounidense en el Caribe han sido "decisivas para llegar al punto en el que se está ahora, en el que el régimen está más débil que nunca".

No quiso especular, sin embargo, sobre la estrategia de Washington y otros países en la defensa de su seguridad nacional, en la que dijo que están involucrados. "Cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa", subrayó admitiendo a la vez que están trabajando "de manera ardua" con Estados Unidos para explicar tanto al Gobierno de Trump como a otros sus planes para la transición.

Machado dijo desconocer si el líder republicano le ha marcado a Maduro un ultimátum, pero sí subrayó, en alusión a un cambio de régimen en Venezuela, que la oposición va "paso a paso" pero "hasta el final". En su opinión, quien ha declarado la guerra a los venezolanos, ha sido el régimen de Maduro.

Planes para la transición

Venezuela, según subrayó, volverá a ser libre y "la envidia del mundo". En estos momentos, a su juicio, el país "afronta una crisis multidimensional": no solo una crisis humanitaria, sino también una financiera, de servicios públicos y de seguridad.

Machado afirmó que "lo primero" que hay que hacer es "liberar" a Venezuela. Afirma que ella y su equipo están preparados para formar gobierno en Venezuela "desde el primer día" con Edmundo González Urrutia de presidente y que hay que reconstruir las instituciones del país para que pueda haber unas elecciones "libres", en las que la ciudadanía pueda votar "sin miedo y con confianza".

Vuelta "lo antes posible" a Venezuela

Machado aseguró que era su "deber" ir a por el premio "para llevarlo de vuelta a los venezolanos", e incidió en que volverá "pronto" a su país, donde llevaba más de un año en la clandestinidad por la persecución del Gobierno venezolano.

Esta vuelta "será lo antes posible", aunque aún no hay fecha ni tampoco detalles de cómo se realizará o si Estados Unidos también le apoyará en esta tarea. Pero será "cuando se den las condiciones propicias" para su seguridad, lo que no depende de que continúe Maduro en el poder.

De momento, la opositora venezolana reveló que aprovechará para pasar "algunas horas" con sus amigos y la familia, para ir al médico y también para realizar "algunas reuniones que serán muy útiles antes de volver".

Una generación dispuesta a dar la vida por Venezuela

Machado insistió una vez más en que el premio es para todos los venezolanos, pero haciendo alusión a la generación más joven "que no ha conocido la democracia ni ha vivido en libertad, pero ha aprendido de sus padres, madres y abuelos lo que se necesita".

"Estos hijos nuestros están dispuestos a dar su vida por algo que nunca han conocido. Por eso estoy convencida de que tenemos la mejor generación de venezolanos de la historia, listos para concluir nuestra tarea, no solo para liberar a nuestro país, sino para construir una nación con pilares sólidos, pilares éticos, que representen la nueva institución democrática durante los siglos venideros", dijo.

Reconocimiento del Comité Noruego del Nobel

El presidente del Comité Noruego, Jorgen Watne Frydnes, agradeció a la líder opositora su lucha y le subrayó que la democracia es la vía para la paz.

En su opinión, Venezuela atraviesa "uno de los periodos más represivos en años", en los que "el objetivo ya no es llenar prisiones, sino silenciar a aquellos que pueden movilizar a otros".

Machado, a su juicio, "es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en la historia reciente latinoamericana", y le transmitió una gratitud colectiva de que las amenazas recibidas no la hayan frenado, callado o evitado que ella pudiera estar presente en Oslo.