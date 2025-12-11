Republicanos de Indiana rechazan plan de redibujar el mapa electoral respaldado por Trump

Imagen de las elecciones de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Los legisladores estatales del partidodele dieron la espalda al presidentey rechazaron este jueves una propuesta de rediseño del mapa de distritos electorales del estado, atinando un golpe a la estrategia del mandatario para mantener el control de su partido en el Congreso el próximo año.

La medida fracasó por 19 votos a 31, con 21 senadores estatales republicanos uniéndose a 10 demócratas para rechazar el nuevo mapa, que le hubiera otorgado una ventaja de dos escaños más en el Congreso al partido del Gobierno.

La votación de este jueves culmina un proceso que ha sido altamente divisivo, generando amenazas de impugnación en las primarias y acoso contra legisladores republicanos que se oponen al mapa, incluyendo amenazas de muerte.

Elecciones de medio término

A su vez, el revés al plan del mandatario se enmarca en una incipiente división dentro de su partido, mientras se acercan las elecciones de medio término, que son esenciales para poder seguir dando rienda suelta a sus planes de Gobierno.

"Que no haya dudas: yo, como muchos de quienes se unirán a mí para votar en contra hoy, soy un conservador constitucional, fiscal y religioso. Para mí, eso significa creer en conservar los valores, la cultura y las instituciones que dieron lugar al excepcionalismo estadounidense" dijo el senador estatal de Indiana Spencer Deery, republicano, antes de la votación.

"Mi oposición a la manipulación electoral a mitad de ciclo no contradice mis principios conservadores", añadió.

La Casa Blanca ha estado impulsando una campaña de presión para que los estados donde los republicanos controlan las legislaturas locales aprueben cambios en los mapas electorales y así manufacturar una victoria para su partido en el 2026.

La semana pasada, el Supremo permitió que Texas implementara un rediseño electoral que le daría 5 escaños más al partido republicano en la Cámara de Representantes.