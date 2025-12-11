Acusado de asesinar a Charlie Kirk se presenta en persona por primera vez en corte

Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk, compareció ante el tribunal durante una audiencia en el Tribunal del Cuarto Distrito en Provo, Utah, EE. UU., el 11 de diciembre de 2025. ( EFE/EPA/RICK EGAN )

Tyler Robinson, el presunto autor de la muerte del ultraconservador Charlie Kirk, se presentó este jueves por primera vez en persona en una corte del estado de Utah para responder por los siete cargos que enfrenta, en una audiencia en la que no se permitió la presencia del público y la prensa en su arranque.

El juez estatal Tony Graf pidió al público y a la prensa que se retiraran de la parte inicial de la audiencia, en la que se trataría la confidencialidad de una audiencia anterior en la que el acusado se presentó de forma virtual.

Esta es la primera vez que Robinson, de 22 años, se presenta en público después de su arresto.

Vestido con una camisa azul clara y corbata, el joven lucía calmado al hablar con sus abogados antes del comienzo de la audiencia.

Detalles de la audiencia

El juez ha permitido a los padres de Robinson quedarse en la audiencia sellada al público, tras una petición de la defensa.

Tras dos horas, Graf ha permitido al público y a la prensa regresar a la corte pero ha mandado a cambiar el ángulo de la cámara de televisión a pedido de la defensa.

Graf está sopesando el derecho del público a conocer los detalles del caso, debido a la preocupación de los abogados de Robinson de que la avalancha de atención mediática pueda interferir con su derecho a un juicio justo.

El Departamento del Alguacil del Condado de Utah ha solicitado a la corte que prohíba las cámaras en la sala del tribunal, según información citada por CBS.

El juez dijo que se tomará más tiempo antes de decidir qué partes de la audiencia anterior pueden hacerse públicas.

La Fiscalía del condado de Utah ha acusado a Robinson de homicidio agravado por el tiroteo del 10 de septiembre contra el activista ultraconservador en el campus de la Universidad del Valle de Utah en Orem.

En total, Robinson enfrenta siete cargos, que también incluyen una acusación por disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves, en la que la Fiscalía alega además "factores agravantes" porque se cree que el acusado atacó a Kirk "basándose en su ideología política y que lo hizo a sabiendas de que había niños presentes" que presenciarían el homicidio.

A Robinson se le acusa también doblemente de obstrucción a la justicia por mover y ocultar el rifle y por deshacerse de la ropa que llevaba puesta cuando disparó.

La Fiscalía ha dicho que pedirá la pena de muerte contra Robinson, que aún no presenta una declaración formal sobre su culpabilidad.

Próximas audiencias

En ese sentido, la defensa ha reprochado a la Fiscalía por anunciar que pedirá la condena capital sin antes presentar las pruebas ante la corte y no haberlas compartido con los abogados de Robinson.

El caso enfrenta un largo camino y el juez ha programado una audiencia virtual para el 29 de diciembre en la que el joven estará presente solo por audio. Robinson volverá a estar en persona frente al juez el 16 de enero y el 3 de febrero de 2026.

Tanto la defensa como la parte acusadora han dicho que tienen miles de documentos que revisar, antes de que se presentar el caso en la audiencia preliminar, que daría paso al posible juicio.

El juez aceptó una petición para reconocer formalmente a Erika Kirk como representante de su esposo Charlie Kirk en el caso.