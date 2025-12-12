Demócratas buscan revertir el fin de extensión de permisos de empleo ordenado por Trump

Estampa de la visa de EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Una coalición de once senadores demócratas presentó este viernes una resolución que pretende revertir una norma reciente del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pone fin a las extensiones automáticas de los permisos de trabajo para inmigrantes, y expondría a estos extranjeros a perder sus empleos mientras esperan las renovaciones.

La norma emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) el pasado 30 de octubre, puso fin a las extensiones automáticas para 18 categorías de permisos de trabajo, incluidas los extranjeros con estatus de refugiado, asilo y Estatus de Protección Temporal (TPS), así como los cónyuges de no inmigrantes con visa H-1B.

Antes de esta medida, si una persona que vivía legalmente en los Estados Unidos presentaba su solicitud de renovación de permiso de trabajo a tiempo, recibía automáticamente una extensión del permiso de trabajo para garantizar que no perdiera su autorización mientras USCIS procesaba su renovación.

La propuesta de la coalición demócrata, encabezada por el senador por California Alex Padilla, busca restablecer la anterior norma.

Reacciones y propuestas de los senadores demócratas

Los legisladores han advertido que si la norma del Gobierno Trump se implementa, va a afectar al 87 por ciento de todas las renovaciones pendientes de autorización de empleo que tramita actualmente USCIS.

"La norma contraproducente de la Administración para negar las extensiones automáticas de los permisos de trabajo obligaría a las personas que ya han sido examinadas a perder su capacidad para seguir trabajando, lo que causaría una tensión innecesaria tanto para los inmigrantes como para los empleadores", subrayó Padilla en un comunicado.

Por su parte, la senadora por Nevada Jacky Rosen consideró que el cambio de norma provocará "un caos", lo que perjudicará la economía y afectará a miles de familias en el país.

Además de Padilla y Rosen, la resolución cuenta con el apoyo de los senadores demócratas Michael Bennet, Chris Coons, Catherine Cortez Masto, Dick Durbin, Angus King, Adam Schiff, Jeanne Shaheen, Chris Van Hollen y Peter Welch.

No está claro si los demócratas podrán hacer prosperar la resolución en la Cámara Alta.