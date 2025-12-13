×
Reportan un tiroteo activo en un campus universitario del estado de Rhode Island, EE.UU.

Las autoridades no confirmaron si hay heridos o víctimas mortales, pero la universidad anunció que hay servicios médicos de emergencia en el lugar

    Reportan un tiroteo activo en un campus universitario del estado de Rhode Island, EE.UU.
    La Universidad de Brown informó este sábado de un tiroteo activo en su campus de la ciudad de Providence. (FUENTE EXTERNA)

    La Universidad de Brown informó este sábado de un tiroteo activo en su campus de la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island.

    "Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley. La policía de Brown y Providence se encuentra en el lugar. Permanezcan refugiados por el momento", avisó la universidad en una alerta enviada a los alumnos.

    La universidad aseguró en un segundo mensaje que había un sospechoso detenido, pero poco después lo eliminó y rectificó.

    "La policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa buscando al sospechoso o sospechosos", dijo.

    Las autoridades no confirmaron si hay heridos o víctimas mortales, pero la universidad anunció que hay servicios médicos de emergencia en el lugar. 

    Presencia policial 

    El centro de estudios está coordinándose con "múltiples agencias policiales en el lugar".

    "Cierren las puertas, silencien los teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo aviso. Recuerden: CORRAN, si se encuentran en la zona afectada, evacúen de forma segura si pueden; ESCÓNDANSE, si no es posible evacuar, pónganse a cubierto; LUCHEN, como último recurso, tomen medidas para protegerse", añadió la universidad.

    • La primera alerta fue enviada cerca de las 17.00 hora local (22.00 GMT). 
