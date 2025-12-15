×
Trump dice que desea felicitar a Kast: "He oído que es una persona excelente"

El ultraderechista José Antonio Kast, que lideraba las encuestas para la segunda vuelta de las presidenciales chilenas, derrotó por un amplio margen a la comunista Jeannette Jara

    Expandir imagen
    Trump dice que desea felicitar a Kast: He oído que es una persona excelente
    El presidente estadounidense, Donald Trump. (EFE)

    El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que está deseando felicitar al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, de quien dijo haber escuchado que es una "persona excelente".

    • "Hace unas horas me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba a la cabeza en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad. Así que estoy deseando felicitarlo. He oído que es una persona excelente", dijo al ser preguntado por Kast en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

    El ultraderechista José Antonio Kast, que lideraba las encuestas para la segunda vuelta de las presidenciales chilenas, derrotó por un amplio margen a la comunista Jeannette Jara, candidata unitaria de la izquierda y exministra de Trabajo del Gobierno del presidente saliente, Gabriel Boric.

    Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtuvo el 58.1 % de los votos frente al 41.8 % de la exministra del presidente Gabriel Boric, de 51 años.

    Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia en Chile, después del triunfo por 24.3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013.

    El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó el domingo en un comunicado a Kast por su victoria: "Confiamos en que, bajo su liderazgo, Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial", escribió.

