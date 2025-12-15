Inicia juicio contra jueza de Wisconsin por ayudar a inmigrante mexicano a evadir arresto

En esta imagen de 2016, la jueza Hannah Dugan posa para una fotografía en Milwaukee. ( FUENTE EXTERNA )

El juicio contra la jueza del condado de Milwaukee Hannah Dugan arrancó este lunes en Wisconsin, donde la magistrada enfrenta cargos de obstrucción y encubrimiento por presuntamente ayudar a un inmigrante a evadir a agentes federales de inmigración durante una audiencia judicial.

El fiscal federal adjunto Keith Alexander dijo hoy al jurado que la jueza permitió que el mexicano Eduardo Flores-Ruiz, un inmigrante de 31 años, escapara por una puerta privada de la sala de audiencias en abril, mientras agentes federales intentaban arrestarlo, una maniobra que se ha vuelto muy común como parte de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según la acusación, la jueza condujo a Flores-Ruiz hacia un corredor público y pidió a los agentes que se dirigieran a la oficina del juez principal del condado.

El fiscal afirmó que Dugan llegó a decirle a su taquígrafo que "asumiría las consecuencias" por sus acciones, lo que, según la Fiscalía, entorpeció deliberadamente el operativo de arresto.

Protocolos del tribunal

La defensa, encabezada por el abogado Steven Biskupic, sostuvo que la jueza no tuvo intención de obstruir a las autoridades y que actuó conforme a los protocolos del tribunal al remitir a los agentes al juez que preside esa corte.

Argumentó, además, que otros agentes optaron por no arrestar de inmediato a Flores-Ruiz y lo siguieron fuera del edificio, donde finalmente fue detenido tras una breve persecución.

El juicio, que contará con cerca de dos decenas de testigos y podría extenderse hasta el jueves, podría derivar en una pena de hasta seis años de prisión para Dugan si es declarada culpable.

La Administración de Trump ha realizado arrestos en calles y juzgados de migración de todo el país desde el retorno del republicano al poder el pasado enero.