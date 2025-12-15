Demócratas piden indagar a DeSantis por desviar fondos a campañas contra aborto y cannabis

El gobernador de La Florida, Ron DeSantis. ( AP )

Legisladores demócratas pidieron indagar al gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, por presuntamente desviar 35 millones de dólares de fondos públicos a campañas contra el aborto y la legalización del cannabis en dos referendos locales realizados en 2024.

Los demócratas solicitaron la investigación tras reportes de los diarios Miami Herald y Tampa Bay Times sobre que DeSantis supuestamente usó dinero estatal destinado para asistencia social, incluyendo niños, para en su lugar pagar anuncios, consultores y abogados en las campañas contra los referendos.

"El gobernador DeSantis robó 35 millones de dólares en fondos de los contribuyentes, una cantidad mayor a lo antes conocido, para derrotar dos enmiendas en las boletas el año pasado. DeSantis realmente odia la democracia", expuso el Partido Demócrata de Florida en sus redes sociales al compartir el artículo del Herald.

Lois Frankel, congresista federal de Florida, consideró que "debe haber una investigación exhaustiva y una completa rendición de cuentas".

"El gobernador DeSantis secretamente desvió más de 35 millones de dólares en dinero de los contribuyentes, dinero destinado para ayudar a los pobres y niños abusados, y lo usó para financiar sus batallas políticas ilegales, según nuevos reportes", escribió la legisladora en X.

Uso de fondos públicos para campañas

La investigación de los diarios afirma que DeSantis usó el dinero público para pagar comerciales en los que, semanas antes de los referendos, defendió la prohibición estatal del aborto tras las sexta semana de gestación y alertó de los peligros de legalizar la marihuana.

Ambos temas se sometieron a un referendo en 2024, pero no consiguieron el 60 % de los votos necesarios para derogar las restricciones de Florida al aborto y al consumo lúdico de la marihuana.

Los periódicos reportaron que "la Administración del gobernador torció leyes estatales de gasto y opacó millones de dólares en gastos del gobierno, según muestran archivos y entrevistas".

Controversias adicionales

Esta controversia se suma a una que arreció en mayo, cuando congresistas demócratas pidieron una indagatoria federal porque una investigación de la Legislatura local y reportes en la prensa, como del Miami Herald, indican que el gobernador entregó 10 millones de dólares de dinero público a Hope Florida, fundación de su esposa.