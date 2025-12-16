EE. UU. dice que el ente electoral de Honduras "debe realizar su trabajo con libertad"

Fachada de la embajada de Estados Unidos en Honduras. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en Honduras dijo este martes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) "debe realizar su trabajo con libertad y transparencia", para que se den a conocer los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en el país centroamericano.

"El Consejo Nacional Electoral debe realizar su trabajo con libertad y transparencia. Gracias a la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por salvaguardar el proceso. Los ojos del mundo siguen puestos en Honduras", subrayó la legación diplomática estadounidense en Tegucigalpa en un mensaje en la red social X.

La Embajada también agradeció "a los socios regionales por su liderazgo en un momento crítico para la democracia en Honduras" y reconoció "al pueblo hondureño que acudió pacíficamente a las urnas el 30 de noviembre".

A más de dos semanas de los comicios para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano, los hondureños siguen sin conocer los resultados.

El CNE, por ley, desde el día de las elecciones tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer a los ganadores.

Por varios problemas, un escrutinio especial con al menos 2,792 actas electorales que presentan inconsistencias no se pudo iniciar como estaba previsto el pasado día 13.

Situación actual y obstáculos en el escrutinio especial del CNE

El ente electoral atribuye la demora del escrutinio especial a obstáculos administrativos, la falta de representantes de algunos partidos en las mesas de verificación y a procesos tecnológicos pendientes que, supuestamente, serían superados hoy.

A eso se suma un hostigamiento, presiones y amenazas de sectores políticos contra dos de los tres consejeros del CNE, su presidenta, Ana Paola Hall, y Cossette López, quienes además han denunciado en los últimos días que el proceso está en riesgo, incluso su integridad física.

Según los resultados preliminares del CNE, con el 99,80 % de las actas electorales escrutadas, Nasry 'Tito' Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional, a quien apoya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza la votación con el 40.54 % de los sufragios.

Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, con el 39.19 %, mientras que la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, está relegada en el tercer lugar con el 19.29 % de los votos.