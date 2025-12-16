Los Obama tenían previsto reunirse con Rob y Michele Reiner la noche en la que murieron

Fotografía de archivo del 17 de diciembre de 2013 del director estadounidense Rob Reiner (i) y su esposa Michele Singer posando a su llegada al estreno de 'The Wolf Of Wall Street', en el Teatro Ziegfeld en Nueva York (Estados Unidos). ( EFE )

El expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle, tenían previsto reunirse con su amigo Rob Reiner y su esposa, Michele, el mismo día en el que la pareja de artistas fue hallada asesinada en su casa en Los Ángeles, según confirmó la ex primera dama de EE. UU.

Los Obama y los Reiner eran amigos desde hace años y tenían una relación muy cercana.

"Los conocíamos desde hace muchos años e íbamos a verlos esa noche", dijo Michelle Obama la noche del lunes en el programa 'Jimmy Kimmel Live', donde fue invitada.

La ex primera dama no especificó dónde se iban a reunir con el cineasta y su esposa ni cuáles eran sus planes para el encuentro que se daría el 14 de diciembre.

Obama reaccionó a la tragedia

Poco después de conocerse la noticia de la muerte del director de cine y su esposa, Barack Obama publicó un comunicado en X, en el que dijo que él y Michelle estaban "desconsolados" por el trágico fallecimiento de sus amigos.

"Los logros de Rob (Reiner) en el cine y la televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla", añadió Obama sobre el director.

Rob Reiner y su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron encontrados muertos el domingo en su domicilio en la adinerada localidad de Brentwood, donde según los primeros indicios filtrados por la prensa habrían sido apuñalados por uno de sus hijos.

El hijo mediano de la pareja, Nick, fue arrestado y fichado por cargos de asesinato, y aunque por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el crimen, allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O'Brien, según Los Angeles Times.

Nick Reiner vivía en una casa anexa a la de sus padres tras luchar por décadas con una adicción a las drogas y al alcohol.