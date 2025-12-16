Reunión de Marco Rubio para dar declaraciones sobre ataques en el Caribe será a puertas cerradas

Marco Rubio, secretario de Estado, el presidente Donald Trump y el secretario de Guerra, Pete Hegseth. ( FUENTE EXTERNA )

Los secretarios de Estado y de Defensa de la administración Trump comparecerán este martes ante el Senado para explicar los ataques realizados por Washington desde septiembre en el mar Caribe y el océano Pacífico, en particular el doble ataque ocurrido el 2 de septiembre, que dejó 11 personas muertas a bordo de una presunta embarcación narcotraficante, incluidos dos tripulantes que sobrevivieron a un primer bombardeo.

Los legisladores han estado examinando ese ataque mientras analizan las razones detrás del creciente despliegue militar estadounidense en la región, que cada vez parece estar más enfocado en Venezuela.

Marco Rubio y Pete Hegseth, los principales funcionarios del gabinete del presidente Donald Trump encargados de la seguridad nacional, regresan al Capitolio para participar en una sesión informativa con la totalidad de los senadores, según informó el lunes el líder de la minoría en la Cámara Alta, Chuck Schumer.

Tanto Rubio como Hegseth ya han participado en otras reuniones para explicar la campaña militar que, según la administración, busca combatir el narcotráfico.

Sin embargo, estas sesiones se han limitado a encuentros a puerta cerrada con el liderazgo de ambas cámaras o con pequeños grupos de los comités de seguridad nacional, y no han incluido a todos los senadores.

Varios senadores demócratas han criticado a la administración, al considerar que esas reuniones fueron demasiado restringidas y no permitieron conocer toda la información relevante.

"Esta sesión informativa se produce tras semanas de presión por mi parte y por parte de otros senadores demócratas para garantizar que todos los senadores escuchen a esta administración, que parece tener miedo de dar incluso las respuestas más básicas", afirmó Schumer en un mensaje publicado en X.

A puerta cerrada

Al igual que las sesiones en las que ambos funcionarios han participado en las últimas semanas, la reunión informativa de este martes se celebrará a puerta cerrada, lo que significa que la prensa no tendrá acceso al intercambio, que podría tornarse tenso.

La presión sobre el Gobierno sigue en aumento. Legisladores del Congreso condicionaron parte de los fondos del Pentágono a la publicación del video completo del ataque contra los dos supervivientes del primer bombardeo a una lancha supuestamente cargada de droga en aguas del Caribe.

Hegseth dijo la semana pasada a los legisladores que aún estaba decidiendo si haría públicas esas imágenes.

Estas sesiones a puerta cerrada se producen mientras Estados Unidos refuerza su presencia con buques de guerra, despliega aviones de combate cerca del espacio aéreo venezolano e incauta un petrolero como parte de su campaña contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien ha insistido en que el verdadero propósito de las operaciones militares estadounidenses es forzarlo a abandonar el poder.

El Gobierno republicano de Trump no ha solicitado autorización del Congreso para emprender acciones contra Venezuela. No obstante, legisladores que se oponen a las incursiones militares están impulsando resoluciones sobre los poderes de guerra para una posible votación esta semana.

Todo esto plantea interrogantes cruciales que Hegseth y otros funcionarios deberán responder.

"Tenemos miles de tropas y nuestro portaaviones más grande en el Caribe, pero cero, cero explicación de lo que Trump está tratando de lograr", dijo Schumer, líder demócrata del Senado por Nueva York.

El argumento central de la campaña de Trump —que las drogas destinadas a Estados Unidos equivalen a un ataque contra vidas estadounidenses— ha llevado a los legisladores a analizar si se violaron leyes nacionales e internacionales y, de manera más amplia, cuáles son los objetivos de la administración respecto a Venezuela.

Además de las sesiones informativas del martes con Hegseth y Rubio, también se espera que el almirante Frank "Mitch" Bradley comparezca el miércoles en reuniones clasificadas ante los Comités de Servicios Armados del Senado y de la Cámara de Representantes.

Bradley fue quien ordenó el segundo ataque mientras comandaba a las fuerzas especiales que ejecutaron la operación.

El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, afirmó que quiere "entender realmente en qué acciones, en qué información de inteligencia se basaron y si se cumplieron o no las leyes de la guerra y las leyes del mar".