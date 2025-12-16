Pentágono accede a mostrar video íntegro del ataque en el Caribe solo a miembros del Congreso

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth durante su visita a República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Los secretarios de Estado y de Guerra de EE. UU., Marco Rubio y Pete Hegseth, aseguraron este martes que mañana miércoles se proyectará para las comisiones del Congreso que supervisan al Pentágono el video íntegro del polémico ataque sobre una lancha supuestamente cargada de droga, realizado el pasado 2 de septiembre, y que algunos han asegurado que podría constituir un crimen.

Rubio y Hegseth mantuvieron hoy una reunión informativa con senadores y a la salida del encuentro aseguraron a medios que los miembros de las Comisiones de Fuerzas Armadas, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, podrán ver las imágenes sin editar del bombardeo sobre el navío.

"Por supuesto, no vamos a publicar un video sin editar y que es altamente secreto para el público general", se apresuró a aclarar Hegseth a los periodistas.

Por qué es importante el video

El ataque ejecutado en el Caribe el 2 de septiembre implicó un segundo bombardeo sobre la lancha, que Washington asegura que transportaba narcóticos, que remató a dos supervivientes del ataque inicial, algo que expertos en derecho militar consideran que supondría una acción ilegal.

El presidente estadounidense, Donald Trump, inicialmente dijo que no tenía "ningún problema" en publicar el video del ataque, aunque cambió después de opinión y dijo que dejaría que fuera Hegseth quien decidiera si se hacía público o no.

El ataque del 2 de septiembre fue el primero de una serie de bombardeos que Washington ha llevado a cabo en el sur del Caribe y el Pacífico oriental y que ha supuesto la destrucción de alrededor de dos docenas de lanchas según EE. UU. cargadas de narcóticos y la muerte de al menos 95 de sus ocupantes.

Estos bombardeos se enmarcan en el enorme despliegue militar que el Pentágono mantiene en el Caribe desde septiembre que busca forzar la salida del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tal y como admitió en una entrevista publicada hoy por Vanity Fair la jefa de Gabinete del propio Trump, Suzie Wiles.