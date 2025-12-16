Coalición de 16 estados demanda a Trump por retener fondos para carga de autos eléctricos

Vehículos eléctricos ID-3 en la planta de Volkswagen AG en Zwickau, Alemania, un país de la UE que es potencia en el sector. ( FUENTE EXTERNA )

Una coalición de 16 estados y el Distrito de Columbia demandó este martes a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por suspender dos programas de subvenciones por cerca de 2,000 millones de dólares para la carga de vehículos eléctricos aprobadas por el Congreso de EE. UU.

En la querella legal, encabezada por California y Colorado, los estados alegan que la suspensión de las subvenciones viola la separación constitucional de poderes, ya que la financiación fue aprobada por mayorías bipartidistas en el Congreso en fondos para infraestructura de vehículos eléctricos, durante la presidencia de Joe Biden.

"Esto no se trata de política partidista, se trata del futuro de nuestra economía, nuestro país y nuestro planeta... este es otro intento imprudente que paralizará la lucha contra la contaminación atmosférica y el cambio climático", dijo en una conferencia de prensa el fiscal de California, Rob Bonta, tras presentar la demanda.

Los demandantes alegan que la suspensión de los fondos para la carga de los VE frenará la innovación, obstaculizará la creación de empleos verdes y dejará a las comunidades sin acceso a un transporte limpio y asequible.

Reacciones de los líderes estatales

En ese sentido, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, dijo que con 2.4 millones de VE en las carreteras del estado y proyectos listos para avanzar, está dispuesto a pelear en los tribunales por obtener los fondos y aprobados.

Las subvenciones hacen parte de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA), aprobada por el Congreso de 2022.

El Departamento de Transporte de EE. UU. y la Administración Federal de Carreteras (FHA) no han entregado los fondos bajo ambos programas desde la primavera de 2025, según la demanda.

Específicamente, uno de los programas destina 2,500 millones en fondos discrecionales a los gobiernos estatales y locales para infraestructura de carga de vehículos eléctricos y abastecimiento de hidrógeno, mientras que el segundo otorga subvenciones a los estados y municipios para la reparación y el mantenimiento de cargadores de vehículos eléctricos.

Contexto de la demanda

El primer día de su Gobierno, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para "cancelar" el Nuevo Pacto Verde, ordenando a las agencias federales que detuvieran el desembolso de los fondos aprobados en virtud de la ley estrella del Gobierno Biden (2021-2025).

Los estados de Washington, Arizona, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Wisconsin y Pensilvania, también hacen parte de la demanda.