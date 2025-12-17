Personal de la Fuerza Aérea de EE. UU. desarrolla una "operación temporal" en Ecuador

Estados Unidos informó este miércoles de que personal de su Fuerza Aérea desarrolla una "operación temporal" en la ciudad ecuatoriana de Manta (provincia de Manabí), en la que funcionó durante diez años, hasta 2009, una base militar de esa nación norteamericana.

"Los Estados Unidos da la bienvenida al personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para una operación temporal con la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta", señaló la legación diplomática en su cuenta de la red social X.

Apuntó que "este esfuerzo conjunto a corto plazo se realiza como parte de nuestra estrategia bilateral de seguridad a largo plazo, en línea con los acuerdos actualmente vigentes conforme a la ley ecuatoriana".

Parte de lucha contra narcotráfico

"La operación mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narco-terroristas, incluyendo el fortalecimiento de la recopilación de información y las capacidades de lucha contra el narcotráfico, y está diseñada para proteger a los Estados Unidos y al Ecuador frente a las amenazas que compartimos", agregó.

De su lado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló que "con el respaldo de Estados Unidos, activamos una operación temporal junto a la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta, como parte de una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo".

"Esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico, y someter a quienes creyeron que podían tomarse el país, finalizó en su mensaje publicado en X.

Previamente, el departamento de Comunicación del Ministerio de Defensa había apuntado que "por el momento, la única información" que pueden compartir era la proporcionada por la Embajada de los Estados Unidos.

Sin embargo, confirmó que en aviones "que llegaron días atrás, arribó material de índole militar", y recordó que la información de operaciones de seguridad es "reservada".

"No obstante, cuando sea el momento adecuado entregaremos algún detalle adicional, pero adelantamos que su misión estará enfocada en aportar información y fortalecer las capacidades del Ecuador en la lucha contra el narcotráfico", indicó.

La llegada del personal estadounidense se da un mes después de que los ecuatorianos rechazaran en un referéndum la posibilidad de que se instalen bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

Asimismo, se da más de un mes después de la segunda visita de la secretaria de Seguridad de EE. UU., Kristi Noem, a Ecuador, en la que recorrió lugares donde eventualmente se podrían instalar militares extranjeros en caso de que el 'Sí' hubiese ganado en el referéndum del pasado 16 de noviembre.

Estados Unidos es uno de los aliados estratégicos en temas de seguridad de Ecuador, país que atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de la actividad de bandas criminales organizadas.

Eso llevó al presidente, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".