Instituciones venezolanas repudian la "aberrante amenaza" de Trump tras anuncio de bloqueo

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, muestra un documento durante una rueda de prensa este miércoles, en Caracas (Venezuela). ( EFE )

Los titulares de la Fiscalía, Contraloría General y Defensoría del Pueblo de Venezuela repudiaron este miércoles lo que calificaron como la "aberrante amenaza" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que ordenara "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" del país suramericano.

Esta orden implica una "escalada brutal" contra la soberanía de Venezuela y su derecho a comerciar libremente con el mundo y viceversa, indicaron en un comunicado conjunto el fiscal general, Tarek William Saab; el contralor general, Gustavo Vizcaíno; y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz.

En el texto, leído por Saab en una transmisión del canal estatal VTV, las instituciones llamaron a los pueblos y Gobiernos de América a reaccionar, de "forma solidaria", ante la "brutal arremetida imperial que se vienen desarrollando contra el derecho a la autodeterminación de cada uno de los países latinoamericanos".

Asimismo, alertaron sobre la "pretensión" de instaurar "gobiernos títeres" para despojar a los países de la región de sus riquezas naturales, como ha denunciado previamente el presidente, Nicolás Maduro, quien interpreta el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe como un intento para sacarlo del poder, aunque Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

Antes de leer el comunicado, Saab advirtió que Trump es una persona que "no tiene control de sí mismo" y puede decir "cualquier cosa", como, subrayó, que el "petróleo y la tierra de Venezuela le pertenecen a Estados Unidos".

Concretamente, el republicano dijo el martes que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.

Apoyo a Maduro

Los titulares de las tres instituciones manifestaron su "apoyo incondicional" al Gobierno de Maduro en "todas las medidas que decida tomar", dentro del marco del derecho internacional para resguardar los derechos de Venezuela como "nación independiente de sus recursos naturales y su derecho a la libre navegación y comercio".

"Llamamos a la unidad latinoamericana y caribeña para luchar contra el imperialismo norteamericano", añadieron en el texto Saab, Vizcaíno y Ruiz.

La semana pasada, el Comando Sur de EE. UU., que desde agosto ha atacado a más de 30 embarcaciones supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado por fuerzas estadounidenses bajo una orden judicial.

La medida, considerada una escalada significativa en la presión contra Maduro, ha generado más tensión a las relaciones entre ambos países y contribuido a una caída de los embarques de crudo venezolano, al tiempo que amenaza con nuevas incautaciones de petroleros sancionados en aguas cercanas.