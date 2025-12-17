El Senado de EE. UU. aprueba a Jared Isaacman como nuevo administrador de la NASA

El Senado estadounidense aprobó este miércoles el nombramiento del empresario y astronauta comercial Jared Isaacman como nuevo administrador de la NASA, una ratificación que llega después de que el presidente Donald Trump revocara su nominación en primavera para después volver a postularlo.

La Cámara Alta del Congreso aprobó el nombramiento de Isaacman como nueva figura al frente de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) estadounidenses por 67 votos a favor y 30 en contra.

Controversias y cronología de la nominación de Isaacman por Trump

Isaacman fue nominado por Trump en diciembre de 2024, antes incluso de que el republicano volviera a tomar posesión el pasado 20 de enero.

Aunque en seguida se cuestionaron sus lazos con Elon Musk y su empresa Space X, y la posibilidad de que priorizara la exploración de Marte, que obsesiona a Musk, antes que el retorno a la luna que planea el programa Artemis, que lidera la NASA.

En mayo, Trump retiró su nominación argumentando que Isaacman había realizado importantes donaciones a miembros del Partido Demócrata y que por ello no estaba alineado completamente con su agenda política, aunque muchos especularon con que esta acción fuera una represalia contra Musk días después de que el propietario de Tesla y el presidente estadounidense escenificaran un agrio desencuentro en redes sociales.

Cuando volvió a nominarlo en noviembre, Trump dijo que tras conversar con él había aclarado que estaba completamente comprometido con su programa y alabó su actividad como astronauta privado y emprendedor en el sector tecnológico.