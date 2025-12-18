Eileen Higgins asume como la primera alcaldesa demócrata de Miami en 24 años

Eileen Higgins tomó posesión este jueves de su cargo como alcaldesa de la ciudad de Miami, poniendo fin a una racha de 24 años sin que un demócrata ganara la Alcaldía, y convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona no hispana en asumir la jefatura del Gobierno municipal.

Higgins, de 61 años, fue investida durante un acto en el Miami-Dade College tras su victoria electoral del pasado 9 de diciembre.

"Ustedes eligieron la confianza por encima de la corrupción, el rumbo por encima de la distracción y el servicio público por encima del estancamiento político", dijo en su primer discurso como regidora.

La demócrata ganó la Alcaldía con cerca de un 60 % de los votos al republicano Emilio González, candidato apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

Acciones y objetivos de la nueva alcaldesa

Aunque las elecciones locales son no partidistas, la victoria de Higgins en un bastión que los demócratas no habían conquistado desde 2001, cuando ganó y asumió Manny Díaz como alcalde, insufló esperanzas en su partido.

Además, convirtió a Higgins, antigua comisionada (concejal) de distrito de Miami, en la primera mujer y la primera persona no hispana en asumir el cargo.

La política llega a la Alcaldía con el objetivo de eliminar las trabas burocráticas y acabar con la corrupción, este último uno de sus temas más destacados en campaña.

También, ha manifestado en varias ocasiones su oposición al acuerdo 287 (g) que la Comisión de Miami alcanzó con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para facilitar las detenciones de migrantes.

"Nuestra oportunidad es infinita cuando nos unimos, compartimos esta ciudad los unos con los otros, cuando nos respetamos y cuidamos mutuamente, y le damos espacio al sueño de cada persona para que vuele alto", sostuvo en su intervención en el Miami-Dade College.

El programa 287 (g) permite que la Policía local realice tareas de control de inmigración federal, como interrogar, detener o arrestar a sospechosos de incumplir las leyes migratorias.

Antes de su cargo como comisionada, Higgins ejerció en el Servicio Exterior de Estados Unidos entre 2009 y 2012, primero como asistente de personal a la embajadora de Estados Unidos en México y, posteriormente, como responsable de Asuntos Económicos y Energéticos para Sudáfrica y Namibia.